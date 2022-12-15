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İncirli: Engelliler de yaşamın içinde olmalı... Tam bir eşitlik istiyoruz

CTP'nin LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, 26 Aralık’ta LTB Başkanlığı’na geleceğine yürekten inandığını belirterek yapacakları her projede engellilerin erişim ve dolaşım hakkını gözeteceklerini vurguladı.

15 Aralık 2022 Perşembe 20:20
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İncirli: Engelliler de yaşamın içinde olmalı... Tam bir eşitlik istiyoruz



Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, 26 Aralık’ta LTB Başkanlığı’na geleceğine yürekten inandığını belirterek yapacakları her projede engellilerin erişim ve dolaşım hakkını gözeteceklerini vurguladı.

Engellilerin de yaşamın içinde olması gerektiğini ifade eden Sıla Usar İncirli, engellilerin olmadığı bir yerde demokrasiden söz edilemeyeceğini kaydetti. Sıla Usar İncirli, “Engellilerin yaşamın içinde olması bir demokrasi ve eşitlik meselesidir, biz olaya böyle yaklaşıyoruz” dedi.

Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Günay Kibrit’le görüştü ve derneğin “Engelli Dostu Şehir Mutabakat Metni”ni de imzaladı.

Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, derneğin engelliler konusunda ciddi bir değere sahip olduğunu belirterek, Lefkoşa’nın yönetimine talip olan Sıla Usar İncirli’nin kendilerini ziyaretine teşekkür etti.

“ENGELLİLER, YAŞLILAR VE KRONİK HASTALARIN EVDEN ÇIKMAMASI ÜZERİNE BİR DEVLET POLİTİKASI VAR”

İncirli de konuşmasında, derneğin eşitlik mücadelesi verdiğine işaret ederek ülkede engellilerin, yaşlıların ve kronik hastaların evden çıkmaması üzerine bir devlet politikası güdüldüğünü savunarak bunu eleştirdi.

“Çünkü bu insanlar sokağa çıkmazsa bir talepleri olmaz, ne yol, ne kaldırım, ne otobüs isterler” diyen İncirli, şöyle konuştu:

“Ama siz buna meydan okuyan bir derneksiniz ve uzunca süredir hak savunuculuğu yapan bir derneksiniz. Bu konudaki farkındalığın arttırılması için çok çalışmalar yaptınız, bir kısmında biz de sizinleydik. Ama farkındalığın artırılması yeterli değildir, bunun yasal mevzuata oturtulması gereklidir. Bu yapılınca uygulamada artık sizlerin de hiçbir istisna olmadan eşit imkanlara sahip olacağınız bir yaşama ulaşmanın yolu budur. Önce zihniyet değişecek, siz bunu başardınız. Sonra mevzuat düzenlenecek, bununla ilgili beraber mücadele ettik her zaman… Ve sonrası da uygulamadır. Yerel yönetimler de engelli bireylerin yaşamın içinde bulunması için yer, alan açan, bu konuda çalışan kurumlardır. Ama şu anda başşehrimiz Lefkoşa’da dahi özel gereksinimi olan veya engelli olan insanlarımız için yaşam yoktur. Ne toplu ulaşımda, ne yolda, ne kaldırımlarda bu yönde bir şey var. Biz bunların farkındayız.”

Engellilerin, kronik hastaların, özel gereksinimli insanların, yaşlıların evde kapalı kalmasını istemediklerini yineleyen Sıla Usar İncirli, projelerini bu yönde geliştirecekleri sözü verdi.

İncirli, başkentin, engellerin rahatça bir yere gidebileceği kaldırımlardan yoksun olduğunu söyleyerek, “cadde dönüşüm projeleri”yle ilgili bilgileri paylaştı. Engellilere dolaşım özgürlüğü sağlayacak kaldırımlar içeren bu projenin öncelikleri olduğunu vurgulayan Dr. Sıla Usar İncirli, projenin, Dereboyu, Kalın Yol, Hamitköy-Dumlupınar arasındaki cadde ve Gönyeli Belediye bulvarının devamındaki Öğretmenler Caddesi’nde uygulanacağını anlattı.

“BARIŞ VE DEMOKRASİ MEYDANI”

Sıla Usar İncirli, devletin ilgili kurumları ve bölgedeki iş sahipleriyle istişare ederek terminalin başka bir yere taşınmasını gündeme getireceklerini ve burayı “Barış ve Demokrasi Meydani” yapacaklarını açıkladı. Buranın engelsiz bir yapı olacağını ve Lefkoşa Kültür ve Sanat Merkezi’ne (LESAM) bağlanacağını ifade eden CTP’nin Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı İncirli, LESAM’ın fiziki koşullarının da engellilere uygun olacağını söyledi.

“KAPALI SPOR SALONU ENGELLİLERİN EVİ OLACAK”

İncirli, “kapalı spor salonu” planı hazırladıklarını, buranın engelli takımların da evi olacağını belirtti. Engelli bireyleri kültür sanat faaliyetlerinde görmek istediklerini vurgulayan İncirli, yapacakları tüm etkinliklerde bu hedefi gözeteceklerini kaydetti.

“Başköşede olacaksınız. En öncelikli yer sizlerin olacak. Konser, tiyatro, sergi gibi her türlü kültür sanat aktivitemizde baş yer sizin olacak. Bu konuda sözümüzü veriyorum” diyen İncirli, karar alma mekanizmalarında, belediye meclisinde engellileri temsil edenler olmasına önem verdiklerini söyledi. Sıla Usar İncirli, derneğin belediye meclisinde söz hakkı olacağını da ekledi.

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