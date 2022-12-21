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İncirli: Huzurlu çalışma ortamınızı sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız

CTP'nin LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, belediye çalışanlarının huzurlu bir ortamda çalışmalarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı.

21 Aralık 2022 Çarşamba 17:56
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İncirli: Huzurlu çalışma ortamınızı sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız



Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, belediye çalışanlarının huzurlu bir ortamda çalışmalarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı.

LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, bugün Lefkoşa Türk Belediyesi’nin fidanlık bölümünde çalışan işçilerle bir araya geldi.

İşçilerin yaşadığı sorunları yerinde gözlemleyen Sıla Usar İncirli’ye CTP LTB meclis üyesi adayları da eşlik etti.

İşçilerin yapacağı işlerle Lefkoşa’nın yüzünün ve çehresinin değişeceğine dikkat çeken Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın güzelliğini çalışanlarla birlikte yansıtacaklarının altını çizdi.

Çalışırken ne gibi aksaklıklar yaşandığını araştırarak öğrendiklerini kaydeden Sıla Usar İncirli, “Haksızlıklar ve adaletsizlikler olduğunu biliyoruz” dedi.

“BİR NUMARALI ÖNCELİĞİM HUZUR İÇİNDE ÇALIŞMANIZ OLACAK”

26 Aralık Pazartesi günü itibarıyla göreve gelmesinin ardından bir numaralı önceliğinin çalışanların huzur içinde çalışması olacağını ifade eden CTP LTB Başkan adayı İncirli, “Eksiklikler neyse tamamlamak görevimizdir” dedi.

Kendisinin de geçmişte sendikacılık yaptığını ve emeğin karşılığının ne olduğunu çok iyi bildiğini belirten İncirli, “Biz belediyenin parasını da çok iyi idare edeceğiz. Ben işimi çok iyi yapacağım, sizin de işinizi en iyi koşulda yapmanız için her şeyi hazırlayacağım. Buna hiç kuşkunuz olmasın. Hep beraber Lefkoşa için çalışacağız” dedi.

“FİKİR VE TAVSİYELERİNİZİ HER ZAMAN DİKKATLE DİNLEYECEĞİM”

CTP LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, çalışanların fikir ve tavsiyelerini her zaman dikkatle dinleyeceğini belirtti.

Çalışanlara işlerini yapması için gerekli imkanları sağlamanın başlıca görevleri arasında olacağına dikkat çeken İncirli, belediye emekçileriyle birlikte çok güzel işlere imza atacaklarını söyledi. İşçilerin birer belediye emekçisi olduğunu ifade eden İncirli, kendisinin de bir belediye emekçisi olacağını vurguladı.

Çalışanların seçimlerden etkilenmemesi gerektiğinin de altını çizen İncirli, “Her seçim dönemi belediye çalışanlarının bu derdi çekmesinden üzülüyorum. Siz çalışansınız ve kimin gelip gittiğinden bağımsız huzur içinde çalışmanız lazım” dedi.

“ÇALIŞANLARIN İŞTEN ÇIKARILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Bazı çevreler tarafından göreve gelmesi halinde bazı çalışanların işten çıkarılacaklarına yönelik yalan haberler yayıldığını kaydeden Dr. İncirli, böyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olmadığının altını çizdi.

Çalışanların yaptıkları iş ve verdikleri emeğe sonsuz saygı duyduğunu vurgulayan İncirli, “Hiçbir geçici ve mevsimlik işçinin durumunda ve statüsünde değişiklik olmayacak. Bu konu açık ve nettir. ‘Bunlar gelirse sizi işten atacak’ dedikoduları var, böyle bir şey kesinlikle olmayacak. Birisini işten çıkarmak söz konusu bile değildir. 26 Aralık’tan itibaren hepimiz çok çalışacağız ve Lefkoşa’yı el birliğiyle güzelleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
CTPYerel SeçimLEFKOŞALTB
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