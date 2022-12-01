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İncirli: “Kaynak bulma konusunda utangaç olmayacağım”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Belediye Emekçileri Sendikası’nı (BES) ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, adil bir yönetimle, çalışanlar ve sendikayla her konunun üstesinden gelebileceklerinin altını çizdi.

01 Aralık 2022 Perşembe 16:39
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İncirli: “Kaynak bulma konusunda utangaç olmayacağım”



Sıla Usar İncirli’ye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekilleri de eşlik ederken, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ve yönetim kurulu üyeleri de görüşmede hazır bulundu. Sıla Usar İncirli, çalışanlara adil bir yönetim vaat ettiğini vurguladı ve kaynak bulma konusunda da utangaç davranmayacağının altını çizdi. 

USAR İNCİRLİ: BELEDİYE ÇALIŞANLARI YILLARDIR ENDİŞE İÇİNDE 
Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, sendikal yaşamı çok iyi bildiğini vurguladı ve bir dönem hekim sendikasında başkanlık yaptığını anımsattı. Emek mücadelesinin sürekli olduğunun ve yalnız değil de hep birlikte sürdürülebileceğinin altını çizen Usar İncirli, BES’in verdiği mücadeleleri de takdir ettiğini belirtti. Belediye çalışanlarının yıllardır endişe içinde yaşadığını vurgulayan Usar İncirli, belediye çalışanlarının bu endişeleri yaşamayı hak etmediğini ifade etti. Usar İncirli, “İyi yönetilmeyen belediyelerde çalışan insanlar, her zaman endişe içerisindedirler. Yıllar önce yaşadıkları travmayı atlatamadıklarını görüyorum. Hepimizin görevi o günlerin yaşanmaması için yapılması gerekenleri yapmaktır” diye konuştu. 

“ADİL BİR YÖNETİM VAAT EDİYORUM” 
Belediyenin kurumsal olarak idari ve maddi gücünün yerinde olması durumunda, çalışanların endişe yaşamayacağını kaydeden Usar İncirli, “Bir belediye güçlü değilse, bütçe disiplinini sağlayamıyorsa, o kurumun mali açıdan güçlü olmasını bekleyemeyiz. Mali meseleler ilk gündemimiz olacak” dedi. “Kurumu güçlendirirsek çalışanlar da mutlaka çok daha rahat hissedecekler” diyen Usar İncirli, iyi hizmet verilebilmesi için çalışanların mutluluğunun önemli olduğunu belirtti. Adil bir yönetimle, çalışanlar ve sendikayla her konunun üstesinden gelebileceklerini vurgulayan Usar İncirli, “Adil bir yönetim vaat ediyorum. Katılımcılığa inanan bir partiyiz. Bizim partimiz insanların görüşlerini özgürce söyleyecekleri bir gelenektir. Bizim yönetimimizde de bu böyle olacak. Sendikayla çok yakın bir temas içerisinde olacağımıza kuşkunuz olmasın” ifadelerini kullandı. 

“KAYNAK BULMA KONUSUNDA UTANGAÇ OLMAYACAĞIM” 
Sendikayla birlikte çalışacaklarını belirten Usar İncirli, “Tüm çalışanların verimli ve mutlu çalışarak Lefkoşa’ya hizmet etmesini sağlayacağız. Belediyelerin gelirlerini artıracağız, belediyeyi sadece devletten gelen katkıyla ayakta tutamayız” diye konuştu. Usar İncirli, kaynak bulma konusunda hiç ‘utangaç’ olmayacağının da altını çizdi. Usar İncirli “Lefkoşa hizmeti hak ediyor, şu anki durum eminim ki kimseyi memnun etmiyor. LTB ne ülke içinde ne ülke dışında aciz görünemez” diye ekledi. 

YALINKAYA: TEMEL HEDEF ÇALIŞANLARIN MUTLU OLDUĞU ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK 
BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ise CTP ekibine ziyaretten dolayı teşekkür etti. Sıla Usar İncirli’nin yaptığı tespitlerin, kendisini sevindirdiğine dikkat çeken Yalınkaya, “Burada temel hedef, Lefkoşalıya hizmet ve çağdaş belediyeciliktir” dedi. Çalışanların mutlu olduğu belediyeciliğin önemine de işaret eden Yalınkaya, söylenecek çok şey olduğunu dile getirdi. Sıla Usar İncirli’ye başarılar dileyen Yalınkaya, ziyaretten dolayı teşekkür etti. 

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