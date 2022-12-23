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İncirli: Sporcuların ihtiyaçları konusunda işbirliği yapacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Hentbol Federasyonu’nu ziyaret etti.

23 Aralık 2022 Cuma 15:32
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İncirli: Sporcuların ihtiyaçları konusunda işbirliği yapacağız



Hentbol Federasyonu yetkilileriyle projelerini paylaşma fırsatı yakalayan Sıla Usar İncirli, kapalı spor kompleksi projesinden bahsetti. Ziyarette Hentbol Federasyonu Başkanı Yüksel Bahadır Ayhan ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Sıla Usar İncirli, sporcuların ve kulüplerin ihtiyaçları konusunda işbirliği yapacaklarının sözünü verdi.

LEFKOŞA’YA KAPALI SPOR KOMPLEKSİ

Sporcuların ve kulüplerin ihtiyaçları konusunda işbirliği yapacaklarının sözünü veren Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’ya kapalı spor kompleksi projelerinin olduğunu vurguladı. Söz konusu projeyi hayata geçirmek için çok uğraşacaklarının altını çizen Usar İncirli, organizasyonların daha çok insana ulaşması için de yoğun çaba harcayacaklarını belirtti. Usar İncirli, “Etkinliklerinizde belediyemizi yanınızda bulacaksınız. Sporda engelleri düşünüp de geri durmak kolaycılıktır. Siyasi lobiciliği, şehir diplomasisini kullanacağız. Sporun önünü açacak bir yol da bulabiliriz diye düşünüyorum” dedi. Şehir diplomasisinin önemine işaret eden Usar İncirli, spordaki sorunların önünü açabileceklerini kaydetti. Mazeretler ve bahaneler arkasına sığınmayacaklarını ifade eden Usar İncirli, işbirliği içerisinde çalışma sözünü yineledi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCTPSıla Usar İncirli
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