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İncirli: “Sporda engellerin aşılabilmesi için birlikte çalışacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyet, Basketbol Federasyonu’nu ziyaret etti.

30 Kasım 2022 Çarşamba 12:36
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İncirli: “Sporda engellerin aşılabilmesi için birlikte çalışacağız”



Sporla ilgili hedef ve projelerini paylaşan Sıla Usar İncirli, yaşam boyu sporun önemine işaret etti. Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu görüşmede, yerel yönetimlerle sporun nasıl daha çok entegre olabileceği konuşuldu. Sıla Usar İncirli ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Sporun evrensel bir şey olduğunu bilerek engellerin aşılabilmesi için birlikte çalışmalıyız” dedi. 

USAR İNCRİRLİ: ÖNEMLİ OLAN ŞEY, YAŞAM BOYU SPORDUR 
Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, spor ve sanatın lüks gibi görülmesini eleştirdi. Kendi anlayışlarına göre spor ve sanatın vazgeçilmez olduğunun altını çizen Usar İncirli, “Bir toplumun sağlıklı geleceğe taşınabilmesi bunlara bağlıdır” dedi. Basketbol Federasyonu’nun yaptığı çalışmaları taktirle karşıladıklarını kaydeden Usar İncirli, LTB’nin tanınır bir belediye olmasının da spor açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Usar İncirli, “Sporun evrensel bir şey olduğunu bilerek engellerin aşılabilmesi için birlikte çalışmalıyız” dedi. Yerel yönetimlerle sporu nasıl birlikte ele alacaklarından da söz eden Usar İncirli, yaşam boyu sporun önemine işaret etti. 

“ALT YAPIYA ÖNCELİK VERECEĞİZ”
Yaşam boyu sporu gerçekleştirmek için profesyonel sporcuların spor yapabileceği yerleri çoğaltacaklarına dikkat çeken Usar İncirli, şimdiden spor ekibini de kurduğunu ifade etti. Belediyenin topladığı emlak vergilerinin yüzde 15’inin okullara aktarılması gerektiğini de anımsatan Usar İncirli, alt yapının önemiyle ilgili de konuştu. Gönyeli Belediyesi’nin sıfırdan bir okul yaptığını da hatırlatan Usar İncirli, önümüzdeki yerel seçimleri parti olarak çok önemsediklerinin altını çizdi. Demokrasinin olmadığı yerde sporun ve sanatın gelişemeyeceğini dile getiren Usar İncirli, 25 Aralık’ta kurulacak sandığın her açıdan önemli olduğunu söyledi. Devletin diğer kurumlarıyla istişare içinde olacaklarını belirten Usar İncirli, alt yapıya öncelik vereceklerini sözlerine ekledi. 

MEVLİT: YEREL YÖNETİMLERLE SPOR DAHA ÇOK ENTEGRE OLMALI 
Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, ziyaretlerinden dolayı CTP heyetine teşekkür etti. Birlikte birçok iş yapılabileceğini söyleyen Mevlit, Sıla Usar İncirli’ye başarılar diledi. Sporun birleştirici özelliğine işaret eden Mevlit, Lefkoşa’nın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdi. Uluslararası tanınırlığı olan bir belediyede, uluslararası tanınırlığı olan etkinlikler yaptıklarından da bahseden Mevlit, “LTB, Kıbrıslı Türklerin en önemli çıkış noktalarından biridir. Çünkü uluslararası tanınırlığı vardır” dedi. Mevlit, yerel yönetimlerle sporun daha çok nasıl entegre olabileceğinin konuşulması gerektiğine de dikkat çekti. 

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