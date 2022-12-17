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İncirli: Üretici gençleri destekleyen bir Lefkoşa yaratacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, üretici gençleri destekleyen bir Lefkoşa yaratacaklarını açıkladı.

17 Aralık 2022 Cumartesi 14:53
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İncirli: Üretici gençleri destekleyen bir Lefkoşa yaratacağız



Gençlerin girişim projelerini hayata geçirebilmek için Genç Girişimciler Merkezi (GEMER) oluşturacaklarını belirten Sıla Usar İncirli, “Burada ilgi alanları ve girişim fikirlerine göre eğitim programları, atölye çalışmaları ve mentorluk programlarıyla genç girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine fırsat yaratacağız” şeklinde konuştu. CTP LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, bugün Lefkoşa Gençlik Derneği (LGD) tarafından düzenlenen “New Year Bazaar” etkinliğine katıldı. Lefkoşa’daki Kumarcılar Hanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte kendi ürettikleri ürünleri tanıtan üreticiler, Sıla Usar İncirli’ye büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte Sıla Usar İncirli’ye CTP Gençlik Örgütü üyeleri de eşlik etti.

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