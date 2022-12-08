Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi bağımsız başkan adayı Fuat Namsoy seçim sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.

''İnsanlar tehdit ediliyor''

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi bağımsız başkan adayı Fuat Namsoy seçim sürecine ve süreçte yaşananlara yönelik açıklamalarda bulundu. Namsoy, sürecin antidemokratik bir şekilde yürütüldüğüne değinerek bölgede özellikle UBP tabanına parti başkanlığı tarafından büyük baskı yapıldığını ve insanların devletten hizmet alamayacakları yönünde tehdit edildiğini söyledi. Namsoy açıklamasının devamında; “sürekli insanları arayıp baskı altında bırakılmaya çalışıyorlar, bize yakın olan, gönderilerimizi beğenen, adımızı ağzına alan kişiler aranıp tehdit ediliyor,” dedi.

Fuat Namsoy, bu sünnetçi korkusunun Kıbrıs Türk halkı zerinde fazla sökmediğini, halkın sandıkta bu diktatörlüğü yapmaya çalışanlara gerekli cevabı vereceğini dile getirdi.

Söz verdikleri projeleri yapmadılar

Yalanla peynir gemisinin yürümeyeceğine de değinen Namsoy, söz verdikleri hiçbir projeyi uygulamaya geçirmeyenlerin Hizmete devam sloganıyla seçim arenasına çıkmasının trajikomik olduğunu belirtti. Namsoy; “2018 seçimlerinde Hayvan Barınağı, Milos Butik Hotel, Salhane, Sanayi Sitesi, Liman, Gençlik Merkezi gibi birçok projeyi halka vaat eden Alsancak Belediye Başkanı, mevcut salhaneyi bile kullanıma kapattı, halka söz verdikleri halen kitapçıkta dokunulmadık vaziyette dururken, kendi yaptıkları sitelere yol götüren iş adamlarının yaptığı yolu ve köprüyü, devletin yaptığı yolları, bir marketin yaptığı çemberi ve bir kesim daha başkalarının yaptığı işi kendisi yapmış gibi halkı kandırmaya çalışması halkın aklıyla dalga geçmektir, halkı kandırmaya çalışmaktır” dedi.

Namsoy, yine ayni kitapçıkta Amerikan asfaltı ve kaldırımlarla proje olarak gösterilen bazı sokakların her yağmurda altyapısızlıktan göl haline geldiğini ve öğrencilerle vatandaşın geçebileceği bir kaldırımın bile bulunmadığını söyledi.

''Dört sene yenilenme süreci yaşadım''

24 yıllık kesintisiz belediye başkanlığının ardından geçirdiği dört senin kendisine çok iyi geldiğinin altını çizen Fuat Namsoy; “adeta bir yenilenme süreci yaşadım, yaptıklarımı, yapmadıklarımı, hatalarımı ve doğrularımı değerlendirme fırsatı buldum, yarım kalan projelerime devam etmeyi ve birleşen bölgeyi KKTC’nin yükselen yıldızı haline getirmeyi hedefliyorum” dedi.

İnsan, hayvan ve çevre odaklı bir çok projeye odaklandıklarını dile getiren Namsoy, “bu iş ekip işidir, bizler projelerimizi profesyonellerle hazırladık. Söz verdiklerimizi hayal kurarak değil projelerini de hazırlayarak verdik, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren mali yapı başta olmak üzere, personel hakları ve söz verdiğimiz projelerimize odaklanacağız” dedi.

Hizmeti halkın ayağına götüreceğiz

Alsancak Belediye Başkanı’nın aksine herhangi bir hizmet binasını kapatmayı değil hizmet binalarını çoğaltmayı amaçladıklarını dile getiren Namsoy, çağdaş belediyecilik anlayışı çerçevesinde hizmeti halkın ayağına götüreceklerini söyledi. Kültür ve sanata da büyük önem verdiklerinin altını çizen Namsoy, gençlik merkezleri, kültür sanat merkezleri ve spor alanları projelerine çok önem verdiklerini ve bu projeleri başlatmak için önlerinde hiçbir engelin olmadığını söyledi.

''Marina/Teleferik benim projelerim''

Namsoy; “Marina ve Teleferik projeleri benim ortaya attığım ve olmaları için çok uğraştığım projelerdi ama maalesef o dönem bazı grupların engeline takılmışlardı, geçen süreçte de projeyi engelleyen bu grupların şimdi projeyi kendi seçim propagandalarında kullanmalarını gülümseyerek karşılıyorum, kimse sahiplenmeye çalışmasın o projeye bizler çok emek verdik ve projeyi bölgemize kazandırmaya niyetliyiz” şeklinde konuştu.

Namsoy, tüm engelleme ve tehditlere rağmen vefalı ve korkusuz bölge halkının gereken cevabı sandıkta vereceğine inandığını söyleyerek, bu seçimi farkla kazanacağız, mesajı alması gerekenler de en net biçimde mesajlarını alacaklardır, dedi.