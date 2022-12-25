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İşte Belediye Başkanlığını Kazanan İsimler

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, gayri resmi seçim sonuçlarını açıkladı. 

25 Aralık 2022 Pazar 21:12
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İşte Belediye Başkanlığını Kazanan İsimler



LEFKOŞA

Sandıkların tümü açıldı:

Mehmet Harmancı %49.44 - 10.402 oy

Sıla Usar İncirli: %26.41 - 5.556 oy

Sadık Gardiyanoğlu: %22.50 - 4.735 oy

GİRNE

Sandıkların tümü açıldı:

Murat Şenkul % 34.30 - 3.231 oy 

Nidai Güngördü % 32.34 - 3.046 oy

Zeki Çeler %31.66 - 2.982 oy

MAĞUSA

Sandıkların tümü açıldı:

Süleyman Uluçay % 49.55 - 7.029 oy

Erdal Özcenk %38.98 - 5.530 oy

Salih Oktay %8.43 - 1.196 oy

GÜZELYURT

Sandıkların tümü açıldı:

Mahmut Özçınar %44.29 - 4.425 oy

Osman Bican % 35.54 - 3.551 oy

Reşat Kansoy % 20.17 - 2.015 oy 

LEFKE

Sandıkların tümü açıldı:

Aziz Kaya %50.37 - 2.576 oy

Adil Özgey %46.70 - 2.388 oy

İSKELE

Sandıkların tümü açıldı:

Hasan Sadıkoğlu %65.42 - 3.642 oy

Mehmet Şenol yüzde %34.58 - 1.925 oy 

ERENKÖY - KARPAZ BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Hamit Bakırcı: %46.05 - 2.290 oy

Suphi Coşkun: %24.67 - 1.227 oy

Kufi Tulga: %11.96 - 595 oy

Bekir Bolatcan: %11.70 - 582 oy

Metin Osmanlılar: %5.61 - 279 oy

MEHMETÇİK - BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Fatma Çimen Tuğlu: %45.14 - 1.472 oy

Cemil Sarıçizmeli: %41.21 - 1.344 oy

Mehmet Çelebi: %13.65 - 344 oy

BEYARMUDU BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Bülent Bebek: %42.85 - 1.318 oy

İlker Edip: %41.78 - 1.285 oy

Sadık Tüver: %14.86 - 457 oy

Güray Kafa: % 0,52 - 16 oy

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Katip Demir: %42.32 - 1.958 oy 

Mustafa Zurnacılar: %39.27 - 1.817 oy

Şifa Çolakoğlu: %18.41 - 852 oy

TATLISU BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Ahmet Hayri Orçan: %53 - 441 oy

Orhan Bebek: %36.66 - 305 oy

Mehmet Ali Özdemir: %10.34 - 86 oy

GEÇİTKALE - SERDARLI BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı: 

Halil Kasım: %57.32 - 2.374

Hasan Öztaş: %42.68 - 1.768 oy

DEĞİRMENLİK - AKINCILAR BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Ali Karavezirler: %56.16 - 4.178 oy

Ebru Törehan: %42.26 - 3.144 oy

Kamil Erdoğan Meren: %1.59 - 118 oy

MESARYA BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Ahmet Latif: %41.65 - 2.505 oy

Kürşat Özer: %36.72 - 2.209 oy

Hasan Adahan: %20.23 - 1.217 oy

Eylem Dolmacı Nalcıoğlu: %1.40 - 84 oy

GÖNYELİ - ALAYKÖY BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Hüseyin Amcaoğlu: %62.23 - 6.575 oy

Ahmet Yalçın Benli: %37.77 - 3.990 oy

DİKMEN BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Yüksel Çelebi: 53.50 - 2.646 oy

Niyazi Öztürk: 45.41 - 2.246 oy

Süleyman Kemik: 1.09 - 54 oy

ÇATALKÖY - ESENTEPE BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Ceyhun Kırok: %36.16 - 1.590 oy

Mehmet Hulusioğlu: %34.77 - 1.529 oy

Cemal Erdoğan: %16.62 - 731 oy 

Ahmet Karal: %6.46 - 284 oy

Hüseyin Höyük: %4.55 - 200 oy

Ahmet Özgün: %1.43 - 63 oy

LAPTA - ALSANCAK - ÇAMLIBEL BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Fırat Ataser: %46.91 - 4.035 oy

Fuat Namsoy: %29.13 - 2.506

Emre Efendi: %15.39 - 1.324

Mehmet Yulaf: %4.51 - 388

Salahi Uçkan: %4.06 - 349

Son Güncelleme: 25.12.2022 23:14
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