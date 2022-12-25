İşte Belediye Başkanlığını Kazanan İsimler

LEFKOŞA
Sandıkların tümü açıldı:
Mehmet Harmancı %49.44 - 10.402 oy
Sıla Usar İncirli: %26.41 - 5.556 oy
Sadık Gardiyanoğlu: %22.50 - 4.735 oy
GİRNE
Sandıkların tümü açıldı:
Murat Şenkul % 34.30 - 3.231 oy
Nidai Güngördü % 32.34 - 3.046 oy
Zeki Çeler %31.66 - 2.982 oy
MAĞUSA
Sandıkların tümü açıldı:
Süleyman Uluçay % 49.55 - 7.029 oy
Erdal Özcenk %38.98 - 5.530 oy
Salih Oktay %8.43 - 1.196 oy
GÜZELYURT
Sandıkların tümü açıldı:
Mahmut Özçınar %44.29 - 4.425 oy
Osman Bican % 35.54 - 3.551 oy
Reşat Kansoy % 20.17 - 2.015 oy
LEFKE
Sandıkların tümü açıldı:
Aziz Kaya %50.37 - 2.576 oy
Adil Özgey %46.70 - 2.388 oy
İSKELE
Sandıkların tümü açıldı:
Hasan Sadıkoğlu %65.42 - 3.642 oy
Mehmet Şenol yüzde %34.58 - 1.925 oy
ERENKÖY - KARPAZ BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Hamit Bakırcı: %46.05 - 2.290 oy
Suphi Coşkun: %24.67 - 1.227 oy
Kufi Tulga: %11.96 - 595 oy
Bekir Bolatcan: %11.70 - 582 oy
Metin Osmanlılar: %5.61 - 279 oy
MEHMETÇİK - BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Fatma Çimen Tuğlu: %45.14 - 1.472 oy
Cemil Sarıçizmeli: %41.21 - 1.344 oy
Mehmet Çelebi: %13.65 - 344 oy
BEYARMUDU BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Bülent Bebek: %42.85 - 1.318 oy
İlker Edip: %41.78 - 1.285 oy
Sadık Tüver: %14.86 - 457 oy
Güray Kafa: % 0,52 - 16 oy
YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Katip Demir: %42.32 - 1.958 oy
Mustafa Zurnacılar: %39.27 - 1.817 oy
Şifa Çolakoğlu: %18.41 - 852 oy
TATLISU BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Ahmet Hayri Orçan: %53 - 441 oy
Orhan Bebek: %36.66 - 305 oy
Mehmet Ali Özdemir: %10.34 - 86 oy
GEÇİTKALE - SERDARLI BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Halil Kasım: %57.32 - 2.374
Hasan Öztaş: %42.68 - 1.768 oy
DEĞİRMENLİK - AKINCILAR BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Ali Karavezirler: %56.16 - 4.178 oy
Ebru Törehan: %42.26 - 3.144 oy
Kamil Erdoğan Meren: %1.59 - 118 oy
MESARYA BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Ahmet Latif: %41.65 - 2.505 oy
Kürşat Özer: %36.72 - 2.209 oy
Hasan Adahan: %20.23 - 1.217 oy
Eylem Dolmacı Nalcıoğlu: %1.40 - 84 oy
GÖNYELİ - ALAYKÖY BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Hüseyin Amcaoğlu: %62.23 - 6.575 oy
Ahmet Yalçın Benli: %37.77 - 3.990 oy
DİKMEN BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Yüksel Çelebi: 53.50 - 2.646 oy
Niyazi Öztürk: 45.41 - 2.246 oy
Süleyman Kemik: 1.09 - 54 oy
ÇATALKÖY - ESENTEPE BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Ceyhun Kırok: %36.16 - 1.590 oy
Mehmet Hulusioğlu: %34.77 - 1.529 oy
Cemal Erdoğan: %16.62 - 731 oy
Ahmet Karal: %6.46 - 284 oy
Hüseyin Höyük: %4.55 - 200 oy
Ahmet Özgün: %1.43 - 63 oy
LAPTA - ALSANCAK - ÇAMLIBEL BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Fırat Ataser: %46.91 - 4.035 oy
Fuat Namsoy: %29.13 - 2.506
Emre Efendi: %15.39 - 1.324
Mehmet Yulaf: %4.51 - 388
Salahi Uçkan: %4.06 - 349