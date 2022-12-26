İşte belediye meclis üyeleri: LEFKOŞA BELEDİYESİ

Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyeleri de açıklandı. Buna göre; Lefkoşa Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:
TDP- MEHMET MANAVOĞLU
TDP- EZGİ BERTİZ
TDP- MEHMET MİRALAY
TDP- ÖZLEM ÜNSAL
TDP- FERDİYE SAV
TDP BUĞRA GAZİOĞLU
TDP- TAHİR HOCA
TDP- CERAN TUNALI
TDP- ÇELEN ÇAĞANSOY
TDP- BORA LİMAN
CTP- HARİKA T. KIRAL
CTP- BERKAY RAMİZ
CTP- BUKET ASİLSOY
CTP- TOLGA AHMET RAŞİT
CTP- ÖYKÜ AKCAN
UBP- HÜSEYİN ÖNDER ECESOY
CTP- AYŞE ÖZDEMİRAĞ
CTP- HAZAR VAHİP
CTP- ZEKİ TOPCU
UBP- MEHMET KERMEOĞLU
UBP- BENGÜ TOPALOĞLU
UBP- LEVENT ÇIRAKLI
UBP- ELİZ MAĞRACI
UBP- İBRAHİM MISIRLIOĞLU
UBP- GÖRKEM ÖNEM
DP- SALİH ÇELİKER