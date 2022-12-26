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İşte Mağusa Bölgesi'nde kazanan muhtarlar

26 Aralık 2022 Pazartesi 13:18
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İşte Mağusa Bölgesi'nde kazanan muhtarlar



Çayönü: Ferdi Amasyalı
Güvercinlik: Hüseyin Ünal 
İncirli: Muhammet Mustafa Yeşilleme
Türkmenköy: Ayşe Korol
Gazimağusa Anadolu Mahallesi: Ali Buruk
Gazimağusa Canbulat Mahallesi: Metin Delideniz 
Gazimağusa Çanakkale Mahallesi: Abbas Mendeli
Gazimağusa Dumlupınar Mahallesi: İmer Çavuşoğlu
Gazimağusa Harika Mahallesi: Cemalettin Balkanlı
Gazimağusa Karakol Mahallesi: Tamer Tunç
Gazimağusa Lala Mustafapaşa Mahallesi: Tuncay Yahyaoğlu
Mutluyaka: Buran Dirensoy
Gazimağusa Namık Kemal Mahallesi: Hüseyin Aktunç 
Gazimağusa Pertev Paşa Mahallesi: Eyup Karadaş
Gazimağusa Piyale Paşa Mahallesi: Rifat Sevindik
Gazimağusa Sakarya Mahallesi: Mustafa Sarp
Gazimağusa Suriçi Mahallesi: Nevin Fenercioğlu
Gazimağusa Tuzla Mahallesi: İbrahim Umay
Gazimağusa Zafer Mahallesi: Ali Yeşil
Çınarlı: Serkan Poyrazlı
Görneç: Mehmet Şah
Kurudere: Bülent Şengül
Nergisli: Okan Helvacı
Pınarlı: Güner Kırgız
Serdarlı: Ahmet Serdar
Sütlüce: Hüseyin Kaptan
Ulukışla: Erdal Özata
Yamaçköy: Ahmet Toprak 
Akdoğan: İsmail Kozanoğlu
Aslanköy Adil Onalt
Dörtyol: Salih Erel
İnönü: Mehmet Depreli 
Korkuteli: Mahşr Gökçe Abi 
Paşaköy: Ali Göktürk
Turunçlu: Hüseyin Samancıoğlu
Vadili: Tüner Öksüzoğlu
Tatlısu Aktunç Mahallesi: Şengül Pala
Tatlısu Küçükerenköy Mahallesi: Ümüt Karlankuş
Tatlısu Yalı Mahallesi: Leyla Güvenlier
Alaniçi: Cemal Yıldız
Mormenekşe: Saim Aytürk
Yeniboğaiçi Şehitler Mahallesi: Olsan Karabardak
Yeniboğaziçi: Naif Onbaşı Yavuz
Yıldırım: Osman Birşen

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