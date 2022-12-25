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İşte saat 11:00 itibariyle oy kullanma oranı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, saat 11 itibariyle ülke genelindeki oy verme oranlarını açıkladı. Saat 11 itibariyle ülke genelinde oy verme oranı yüzde 14.03...

25 Aralık 2022 Pazar 12:08
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İşte saat 11:00 itibariyle oy kullanma oranı



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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, saat 12.00 sularında Lefkoşa'da oyunu kullandı.

Şefik, oy kullanmadan önce basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu, saat 11 itibariyle oy verme oranlarını açıkladı, ülke genelinde bu oranın yüzde 14.3 olduğunu kaydetti.

Bölgelere göre dağılım ise şöyle:

Lefkoşa: yüzde 18.05
Girne: yüzde 10.60
Mağusa: yüzde 13.37
İskele: yüzde 15.12
Güzelyurt: yüzde  11.02
Lefke: yüzde 15.08

Şefik ayrıyeten bazı sandıklarda cep telefonu olayı yaşandığını kaydetti.

Son Güncelleme: 25.12.2022 13:24
Anahtar Kelimeler:
Yüksek Seçim KuruluNarin Ferdi ŞefikKKTCYerel Sçeim
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