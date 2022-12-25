İşte saat 11:00 itibariyle oy kullanma oranı

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, saat 12.00 sularında Lefkoşa'da oyunu kullandı.

Şefik, oy kullanmadan önce basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu, saat 11 itibariyle oy verme oranlarını açıkladı, ülke genelinde bu oranın yüzde 14.3 olduğunu kaydetti.

Bölgelere göre dağılım ise şöyle:

Lefkoşa: yüzde 18.05

Girne: yüzde 10.60

Mağusa: yüzde 13.37

İskele: yüzde 15.12

Güzelyurt: yüzde 11.02

Lefke: yüzde 15.08

Şefik ayrıyeten bazı sandıklarda cep telefonu olayı yaşandığını kaydetti.