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Karavezirler: Kıbrıs’ın Tümünü Yeniden Başpınar’a Taşıyacak Projemiz Hazır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan Adayı Ali Karavezirler, yeni dönemde de temiz, dürüst ve eşitlikçi bir vizyonla çalışmaya devam edeceklerini, pandemi döneminin ardından çok daha büyük ölçekli projelere imza atacaklarını söyledi.

12 Aralık 2022 Pazartesi 16:02
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Karavezirler: Kıbrıs’ın Tümünü Yeniden Başpınar’a Taşıyacak Projemiz Hazır



“Kıbrıs’ı yeniden Başpınar’a taşıyacak, Beşparmak Dağları’nın eteklerinde en güzel sosyal ortamı yaratacağız” diyen Karavezirler, bu yöndeki kapsamlı projelerini de hazırladıklarını belirtti. Karavezirler, “Tüm dünyayı ve ülkemizi sarsan pandemi süreci olmasaydı, Başpınar projemizi tamamlamış olacaktık, ancak, o zor günlerde önceliklerimiz değişti. Şimdi yeni dönemde sözümüz söz, Kıbrıs yeniden Başpınar’a taşınacak” dedi.

“YENİDEN İLGİ ODAĞI OLACAK”
“Kıbrıs’ı Değirmenlik’e taşıyan tarihi mekan yeniden tüm adanın ilgi odağı olacak” diyen Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan Adayı Ali Karavezirler, şunları söyledi: “Başpınar projemiz tamamladığında Değirmenlik yeni bir çekim merkezine kavuşacak. Geçmişten geleceğe, gelenekten moderne bir köprü oluşturacak Başpınar projesi, Beşparmak Dağları’nın serininde yine çocuk seslerine, kuş cıvıltılarına, dost sohbetlerine, aile buluşmalarına ev sahipliği yapacak.”
Karavezirler, yeni dönemde yağmur suyu drenaj, elektrik, telefon, internet, su ve kanalizasyon altyapısı ile tam teşekküllü cadde dönüşümlerine imza atılacağını da söyledi. Önümüzdeki 4 yılda her köye en az 500 metre yeni yol yatırımı götürüleceğini müjdeleyen Karavezirler, yeniden kazılmamak üzere asfalt döküleceğini, kaldırım döşeneceğini ve tüm bu yatırımların engelli dostu olarak projelendirileceğini vurguladı.

Son Güncelleme: 12.12.2022 17:09
Anahtar Kelimeler:
Ali KaravezirlerCumhuriyetçi Türk PartisiCTPDeğirmenlikAkıncılar
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