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Karavezirler: “Yeni dönemde yolumuza devam edeceğiz”

Değirmenlik’in başarılı belediye başkanı Ali Karavezirler, yeni dönemde de yola devam edeceklerini söyleyerek, “pandemi nedeniyle yarım kalan işlerimizi yeni ekibimizle birlikte tamamlayacağız” dedi 

06 Aralık 2022 Salı 16:17
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Karavezirler: “Yeni dönemde yolumuza devam edeceğiz”



ÖZEL HABER

Değirmenlik Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan Adayı Ali Karavezirler, Gündem Kıbrıs- SES Kıbrıs ortak yayına katıldı, gazeteci Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı.

Karavezirler, “Geçen dönem seçime girerken iki dönem hedeflemiştik. İlk dönemi tamamladık. İkinci dönemde yepyeni Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı olarak halkımızın takdiriyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Vatandaş sandığa gittiği zaman vicdanını sesini bir kez daha dinlesin. Bölgesini kim daha ileriye taşıyacaksa ona oy versin” demiştik ve beni ve 12 belediye meclis üyemi göreve getirmişlerdi. Bugün de ayni şeyi söylüyorum” diyen Karavezirler, 26 Aralık itibariyle yeni projelerle bölge halkına hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı. 

“BEN DEĞİL ‘BİZ’ DİYEREK YOLUMUZU YÜRÜDÜK”

Karavezirler sözlerine şöyle devam etti:
 “4.5 yıl önce seçim öncesi ne demişsek, bir fiil bunu uyguladık. Hizmet etmek sevmekle başlar dedik. Başarı öyküsünü birlikte yazdık biz. ‘Ben’ vurgusu ile bir noktaya kadar gidersiniz. 12 Meclis üyesi ve bir belediye başkanı olarak ‘biz’ olduk ve bugün Değirmenlik beldesinin 252 kilometrekarelik alanın her noktasında emeğimiz var. Belediye çalışanlarımın, muhtarlarımın azalarımın ve bölge halkımın da bizimle birleşerek kattığı değerler var. Biz bir aileyiz dedik ve pandemiye rağmen bölgemiz için yaptığımız çalışmalarla büyük bir yol katettik”
Yarım kalan işlerin yeni dönemde tamamlanacağını ifade eden Karavezirler, “Yeni dönemde ekonominşin çarklarının da dönmeye başlaması ile yeni ekibimizle birlikte devam edeceğiz. 2 UBP’li bir de CTP’li meclis üyesi arkadaşım bu dönem aday değil, o nedenle yeni dönemde oluşacak yeni ekip ile “biz” olarak hizmete devam edeceğiz. Bizimle çalışan 3 arkadaşıma da emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.

OY BİRLİĞİ İLE 531 KARARA İMZA ATTIK

Belediyede 4.5 yıllık sürede 531 meclis kararı aldıklarını anımsatan Karavezirler, “alınan tüm kararları oy birliği ile aldık. Yeni dönemde de yeni meclis üyeleriyle ayni birlikteliği sağlayıp atacağımız her adım ve alacağımız her karar yine bölgemiz için olacaktır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
DeğirmenlikYerel SeçimSeçimCTPCumhuriyetçi Türk Partisi
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