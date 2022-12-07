Karavezirler: Yeni Ercan Havaalanı Güzergahında Yerli Üretim Satış Noktası Oluşturacağız

Özellikle üretim ve sosyalleşme anlamında projelerinin hazır olduğunu dile getiren Karavezirler, “Pandemi süreci çok zordu, yine de çok çalışarak ve kenetlenerek hizmetlerimizi sürdürdük, şimdi yeni projelerimizi yaşama geçirmenin zamanı” şeklinde konuştu. "Çok Daha Güzel Günlerde, Yeniden Birlikte" diyen Karavezirler, “Yerel yönetimlerde reform ve dönüşüm istiyorsanız, Değirmenlik Belediyesi’ne bakınız” çağrısını da yineledi.

YERLİ ÜRETİM SATIŞ NOKTASI

Yeni Ercan Havaalanı bölgesinde yerli üretim ve hediyelik eşyaların satışa sunulacağı “Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi Yerli Üretim Satış Noktası” kurulacağını açıklayan Karavezirler, “Hem köy kadın kurslarında hem de bölgede gerçekleşen üretimler, Ercan’daki satış noktasında değerlendirilecek, bölgenin ekonomik yaşamına katkı sağlanacak. Yeni Ercan Havaalanı’ndaki potansiyel, beldeyle bütünleştirilecek, havaalanının Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi’nin tüm köylerine ekonomik entegrasyonu için çalışılacak” şeklinde konuştu. Bölgedeki yerel üreticilere yönelik düzenli aralıklarla oluşturulacak açık pazarın da projeleri arasında yer aldığını anlatan Karavezirler, “Üreticiden tüketiciye doğrudan satış imkanı sunulacak. Köylülerimiz zeytinini, yağını, hellimini, balını, el emeğini açık pazarda satacak, bu özel pazarlar hem yeni bir ekonomik alan hem de sosyalleşme yaratacak” diye konuştu.