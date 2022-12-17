Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Aracında yeşil reçete ile satılan ilaçlar bulundu
Aracında yeşil reçete ile satılan...
11.160 TL değerinde içki çaldı
11.160 TL değerinde içki çaldı
Kendisine su veren kadını zorla öpmeye çalıştı
Kendisine su veren kadını zorla...
87 bin 941 TL'yi cebe indirdi!
87 bin 941 TL'yi cebe...
Sosyal medya üzerinden, kadını taciz etti!
Sosyal medya üzerinden, kadını taciz...
banner107

Kasım: Önceliğimiz spor, kültür ve eğitim yatırımları

UBP’nin Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Halil Kasım, gençlere daha iyi imkanlar sunmak için spor, kültür ve eğitim yatırımlarının önceliği olacağını açıkladı

17 Aralık 2022 Cumartesi 14:29
0 Okunma
Kasım: Önceliğimiz spor, kültür ve eğitim yatırımları



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Halil Kasım, seçim çalışmaları çerçevesinde köy ziyaretlerine devam ediyor.

Kasım, yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla projelerini paylaşıyor.

Serdarlı köyüne yapılması planlanan ‘Serdarlı Köyü Çok Maksatlı Salon Projesi’ne dikkat çeken Kasım, “Bu proje ile çocuklarımız ve gençlerimiz sosyal faaliyetlerini yapabilecek, kadınlarımız ise düzenleyeceği etkinliklerle bu alanda çeşitli aktiviteler organize edebilecekler” dedi.

Gençlerin ülke geleceği için çok önemli olduğunun altını çizen Halil Kasım, “Gençlerimiz futbolu çok seviyor. Yağmurdan çamurdan etkilenmeden oyunlarını oynayabilecekleri ‘Halı Saha Projesi’ni de hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kasım, gençlere daha iyi imkanlar sunmak için spor, kültür ve eğitim yatırımlarının önceliği olacağını vurgulayarak, okullara da modern ve teknolojik dersliklerle destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Halil Kasım, “Zorlu dönemeçleri bölge halkımla birlikte birlik ve dayanışma içerisinde geçeceğiz. Yapacak çok şeyimiz var…” açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Halil KasımYerel SeçimKKTCBelediyeGeçitkale Serdarlı25 Aralık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadıkoğlu, Cuma Pazarı esnafını ziyaret etti
Sadıkoğlu, Cuma Pazarı esnafını ziyaret etti
Amcaoğlu: 25 Aralık gecesi değişim gerçekleşecek
Amcaoğlu: 25 Aralık gecesi değişim gerçekleşecek
Törehan: Teknokent ile yeni iş alanları yaratacağız
Törehan: Teknokent ile yeni iş alanları yaratacağız








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim