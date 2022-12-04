Kesinleşen adaylar bugün ilan edilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimine yönelik kesinleşen adayları bugün ilan edecek.

Bugün ayrıca İlçe Seçim Kurulları kendi ilçelerinde kesinleşen adayları ilan edecek ve duvar ilanları için İlçe Seçim Kurulları’nda ad çekilecek.

Siyasi partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vermelerinin son günü de bugün olacak.

-Seçim propagandası yarın başlayacak

Seçim takvimine göre oy pusulalarının düzenlenmesi ve BRT’de konuşma sırası için YSK’da ad çekme ise yarın yapılacak.

Seçim propagandası da yarın başlayacak. Ayrıca Sandık Seçmen Listelerinin tamamlanmasının son günü de yarın olacak.

10 Aralık Cumartesi günü seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü olacak.

22 Aralık Perşembe günü seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerinin dağıtılmasının son günü ve 24 Aralık Cumartesi günü de seçim propagandasının son günü olarak açıklandı.