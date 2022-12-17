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"Kimse Hamitköy halkının sorunlarını dinlemedi"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli seçime son bir hafta kaldığını, 25 Aralık’tan sonra tek yürek olarak Hamitköy’ün ihmal edilen sorunları için çalışacaklarını vurguladı.

17 Aralık 2022 Cumartesi 19:50
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"Kimse Hamitköy halkının sorunlarını dinlemedi"



LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli ve belediye meclis üyesi adayları, bugün Hamitköy’de geniş katılımlı bir yürüyüş düzenledi. Trafik ışıklarından başlayıp köy kahvehanesine kadar yürüyen CTP kortejine yol boyunca esnaf ve Hamitköy halkı yoğun ilgi gösterdi. Hamitköy kahvehanesinde bölge halkıyla buluşan Sıla Usar İncirli, Hamitköy halkı tarafından “Başkan Sıla” sloganlarıyla karşılandı. Burada yurttaşlara hitap eden Dr. Sıla Usar İncirli, Hamitköy’ün eksikliklerini tespit ettiklerini söyledi ve bu sorunları çözmek için çalışmaları tamamladıklarını müjdeledi. Hamitköy’de yol, kanalizasyon ve kaldırım sorunun en başlıca sorunlar olduğunu ifade eden Sıla Usar İncirli, bölgenin çok uzun süredir ihmal edildiğini kaydetti. 

“KİMSE DÖNÜP HAMİTKÖY HALKININ SORUNLARINI DİNLEMEDİ…”

Hamitköy’ün Lefkoşa’nın kalbi olacak bir konumda bulunduğunu dile getiren LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, yeni dönemde kendi yönetimleriyle birlikte Hamitköy’e gereken değerin verileceğini vurguladı. Hamitköy’ün ve sorunlarının ne kadar ihmal edildiğinin bilincinde olduklarını belirten Sıla Usar İncirli, “Kimsenin de bu sorunlarla ilgilenmediğini çok iyi biliyoruz” dedi. Göreve geldikten sonra gözlerinin de kulaklarının da yüreklerinin de Hamitköy’de olacağını dile getiren Dr. Sıla Usar İncirli, bölgeye bir doğa parkı yapacaklarının müjdesini verdi. 

“ÇOCUKLAR ARTIK ÇAMURLARA BASARAK OKULA GİTMEK ZORUNDA OLMAYACAK”

Hamitköy’deki yol sorununun da farkında olduklarını kaydeden Sıla Usar İncirli, bu sorunu en kısa sürede aşacaklarını ve Hamitköy halkının çağdaş ve güvenli yollarına kavuşacağını ifade etti. Sıla Usar İncirli, çocukların artık çamurlara basarak okula gitmek zorunda olmayacağını kaydederken, kaldırım ve kanalizasyon sorununu da çözeceklerini vurguladı. Sosyal ve ekonomik yaşamıyla birlikte Hamitköy’ün canlı bir yer olacağını belirten Sıla Usar İncirli, “Çok az kaldı. Bir hafta sonra tek yürek halinde Hamitköy için çalışmaya başlayacağız. Hamitköy’e de, Lefkoşa’ya da, memleketimize de, irademize de sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 17.12.2022 21:05
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Cumhuriyetçi Türk PartisiLEFKOŞABaşkanAdaySıla Usar İncirliSeçim
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