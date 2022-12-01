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Kırok: “Projelerimiz hazır enerjimiz yüksek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi organizasyonuyla Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok ile belediye meclis üyeleri, Dome Hotel’de düzenlenen dayanışma toplantısında bir araya geldi.

01 Aralık 2022 Perşembe 17:21
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Kırok: “Projelerimiz hazır enerjimiz yüksek”



CTP’den verilen bilgiye göre, Kırok toplantıda projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu, “Projelerimiz hazır, güçlü ve enerjik bir ekibiz” vurgusu yaptı.

Çatalköy ile Esentepe bölgelerinin sorunlarının tespit edildiğini belirten Kırok, geliştirilen projelerin sorunların çözümüne ve bölgelerin, köylerin kalkınmasına yönelik hazırlandığını söyledi.

Kırok, Bahçeli köyündeki yol ve içme suyu sorununu, Karaağaç’taki altyapı eksikliğini gidereceklerini ifade ederek Esentepe’de 11 yıldır bitmeyen kapalı spor salonunun tamamlanacağını ayrıca bölgeye antrenman sahası yapılacağını belirtti.

Çatalköy-Girne arasındaki yolun çift şerit olması konusunda da çalışmaları bulunduğunu anlatan Kırok, çevre ve atık yönetimi, sahillerin kullanımı, altyapının geliştirilmesi, okul projesi, güvenliği tehdit eden köy giriş-çıkışları gibi projelerini anlattı.

Sağlık ocağı ile ambulans hizmetinin sağlanacağı merkezi bölgelerin olacağını, Çatalköy’e posta dairesi, kolluk birimi, muhtarlık binası, zabıta gibi hizmetlerin verileceği bir merkez açılacağını belirten Kırok, Beşparmak’taki hayvan barınağının durumunun iyileştirileceğini ve sokak hayvanlarına sahip çıkılacağını kaydetti.

Kırok, bölgedeki yeşil alanların artırılacağını, sahil yürüyüş yolları ve gençlik merkezlerinin hizmete gireceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCeyhun Kırok
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