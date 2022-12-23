KKTC Pazar günü sandık başında

KKTC 25 Aralık Pazar günü sandık başında.

5 Aralık’ta başlayan propaganda süreci yarın sona erecek. 25 Aralık’ta ise seçmenler 18 belediye başkanını, 220 belediye meclis üyesini, 240 muhtarı ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirleyecek.

4 yılda bir yapılan ve bu yıl Haziran’da yapılması gereken ancak belediyeler reformu olarak nitelenen yasa değişikliğinin Meclis’ten geçirilmesi için 25 Aralık’a ertelenen yerel seçim, belediye sayısının 28’den 18’e düşürülmesinin ardından yapılacak ilk seçim olacak.

-Adaylardan 34’ü bağımsız, 33’ü partili

Yerel seçimde; 18 belediye başkanlığına 33 partili 34 bağımsız olmak üzere 67 başvuru, sayısı 220 olan belediye meclis üyeliğine ise 962 partili 2 bağımsız olmak üzere toplam 964 başvuru yapıldı.

Sayısı 240 olan muhtarlığa 603 kişi başvururken, 61 kişi aday sayısı azlığından dolayı seçime girmeden seçilerek ilan edildi. 994 ihtiyar heyeti üyeliği için de 1399 kişi başvurdu, 588 kişi seçime girmeden seçilerek ilan edildi.

-Belediye meclisi ve ihtiyar heyeti üye sayıları

YSK’nın ilçelerdeki belediyelerde belirlediği meclis üye sayıları şöyle:

Lefkoşa ilçesi; Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi 12; Gönyeli-Alayköy Belediyesi 14; Lefkoşa Türk Belediyesi 26.

Gazimağusa ilçesi; Beyarmudu Belediyesi 8; Gazimağusa Belediyesi 18; Geçitkale-Serdarlı Belediyesi 10; Mesarya Belediyesi 10; Tatlısu Belediyesi 6; Yeniboğaziçi Belediyesi 10.

Girne İlçesi; Çatalköy-Esentepe Belediyesi 10; Dikmen Belediyesi 10; Girne Belediyesi 16; Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi 14.

Güzelyurt ilçesi; Güzelyurt Belediyesi: 14

İskele İlçesi; Erenköy- Karpaz Belediyesi 10; İskele Belediyesi 12; Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi 10. Lefke İlçesi; Lefke Belediyesi 10.

İlçeler itibarıyla köy ve mahallelerin çıkaracağı ihtiyar heyeti üye sayıları:

Lefkoşa 208; Gazimağusa 220; Girne 224; Güzelyurt 64; İskele 192 ve Lefke 52.

- Adayların sırası belirlendi

CTP "Tam zamanı şimdi"; UBP "Güçlü Belediyeler Güçlü Gelecek" ana sloganını kullanıyor.

Seçim propagandasının başlangıç günü olan 5 Aralık’ta YSK’da yapılan ad çekimiyle adayların oy pusulasındaki yazılış sırası ve BRT’de yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırası belirlenmişti.

Buna göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi 1, Kıbrıs Sosyalist Partisi 2, Yeniden Doğuş Partisi 3, Ulusal Birlik Partisi 4, Demokrat Parti 5, Bağımsızlık Yolu 6, Toplumcu Demokrasi Partisi 7 ve Halkın Partisi 8’inci sırada yer aldı. YSK, ayrıca tüm ilçelerdeki bağımsız belediye başkan adayları ve muhtarlar için de ad çekme suretiyle sıra numarası belirledi.

Yerel seçimde, 18 belediye başkanlığına 33’ü partili, 34’ü bağımsız olmak üzere 67 başvuru yapıldı. 61 erkek ve 6 kadın belediye başkanı adayı olurken, kadın adaylardan 2’si UBP’den, 2’si CTP’den, 2’si ise bağımsız.

-Milletvekili adaylar…

Yerel seçimde 3 milletvekili, belediye başkan adaylığı için başvurdu. UBP milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ile CTP milletvekili Sıla Usar İncirli Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) için; CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ise Yeniboğaziçi Belediyesi için yarışacak.

-6 ilçenin başkanlarının 5’i yeniden aday…

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı TDP adayı; Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü bağımsız aday; Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar UBP adayı; İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu UBP adayı ve Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya CTP adayı olarak yeniden seçime girerken, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter adaylığını geri çekerek, yarıştan çekildi.

-En çok başkan adayı Lefkoşa Türk Belediyesi ile Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde 6’şar aday, belediye başkanı olmak için yarışacak. Bahse konu belediyeleri 5’er aday ile Gazimağusa Belediyesi, Girne Belediyesi, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi ve Erenköy-Karpaz Belediyesi takip etti.

Sadece 2 adayın çıktığı Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nde UBP ile CTP adayları; İskele’de ise UBP ile CTP destekli bağımsız aday yarışacak.

-Koalisyon ortakları UBP-DP-YDP'den yerel seçim ittifakı

Hükümet ortağı partiler UBP-DP-YDP yerel seçimlere tam ittifak ile girecekken, ana muhalefet CTP 16 belediyede kendi adayını, 2 belediyede ise bağımsız adayı destekleyecek. Hükümet ortakları, 13 belediyede UBP adayını, 1 belediyede DP adayını, 4 belediyede bağımsız adaya destek verecek.

Buna göre, UBP, DP ve YDP’nin destekleyeceği adaylar şöyle:

“Lefkoşa Türk Belediyesi - Sadık Gardiyanoğlu (UBP); Gazimağusa Belediyesi - Erdal Özcenk (UBP); Girne Belediyesi - Nidai Güngörgü (bağımsız); Güzelyurt Belediyesi - Mahmut Özçınar (UBP); İskele Belediyesi - Hasan Sadıkoğlu (UBP); Lefke Belediyesi - Adil Özgey (UBP); Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi - Ebru Törehan (UBP); Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi - Fırat Ataser (bağımsız); Erenköy-Karpaz Belediyesi - Hamit Bakırcı (UBP); Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi - Fatma Çimen Tuğlu (UBP); Geçitkale-Serdarlı Belediyesi - Halil Kasım (UBP); Mesarya Belediyesi – Kürşat Özer (UBP); Gönyeli –Alayköy Belediyesi – Hüseyin Amcaoğlu (UBP); Yeniboğaziçi Belediyesi – Mustafa Zurnacılar (bağımsız); Çatalköy-Esentepe Belediyesi – Ahmet Karal (bağımsız); Dikmen Belediyesi – Niyazi Öztürk (UBP); Tatlısu Belediyesi – Hayri Orçan (DP); Beyarmudu Belediyesi – İlker Edip (UBP).

-CTP

Ana muhalefet CTP ise, 16 belediyede kendi adayını, 2 belediyede ise bağımsız adayı destekleyecek.

CTP’nin destekleyeceği adaylar şöyle:

“Lefkoşa Türk Belediyesi – Sıla Usar İncirli; Gazimağusa Belediyesi – Süleyman Uluçay; Girne Belediyesi – Murat Şenkul; Güzelyurt Belediyesi – Osman Bican; İskele Belediyesi – Mehmet Şenol (Bağımsız); Lefke Belediyesi – Aziz Kaya; Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi – Ali Karavezirler; Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi – Emre Efendi; Erenköy-Karpaz Belediyesi – Suphi Coşkun; Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi – Cemil Sarıçizmeli; Geçitkale-Serdarlı Belediyesi – Hasan Öztaş; Mesarya Belediyesi – Ahmet Latif; Gönyeli –Alayköy Belediyesi – Ahmet Benli; Yeniboğaziçi Belediyesi – Şifa Çolakoğlu; Çatalköy-Esentepe Belediyesi – Ceyhun Kırok; Dikmen Belediyesi – Yüksel Çelebi; Tatlısu Belediyesi – Orhan Bebek (bağımsız); Beyarmudu Belediyesi – Sadık Tuver.

-Meclis dışı partiler

Meclis’te temsiliyeti olmayan partilerden TDP, Lefkoşa ve Gazimağusa olmak üzere iki yerde başkan adayı, 9 belediyede ise meclis üyesi aday listesi çıkardı, bazı belediyelerde ise bağımsız adaylara destek vereceğini duyurdu.TDP’nin destekleyeceği adaylar şunlar:

“Lefkoşa Türk Belediyesi - Mehmet Harmancı (TDP), Gazimağusa Belediyesi - Umut Kadı (TDP), Girne Belediyesi - Zeki Çeler (Bağımsız), Güzelyurt Belediyesi - Reşat Kansoy (Bağımsız), Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi - Mehmet Çelebi (Bağımsız).”

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) sadece Girne’de aday çıkardı. KSP’nin Girne Belediye Başkan adayı Osman Zorba oldu.

Halklın Partisi (HP) belediye başkanlığı için aday göstermezken, 5 bölgede 5 bağımsız adaya destek vereceğini duyurdu. HP’nin destekleyeceği bağımsız adaylar şöyle:

“Gazimağusa Belediyesi – Salih Oktay, Güzelyurt Belediyesi – Reşat Kansoy, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi – Mehmet Çelebi, Tatlısu Belediyesi – Orhan Bebek, Çatalköy-Esentepe Belediyesi – Mehmet Hulusioğlu.”

Bağımsızlık Yolu (BY) ise Lefkoşa Türk Belediyesi ve Girne Belediyesi’nde meclis üyesi aday listesi çıkardı, Güzelyurt Belediyesi’nde ise TDP listesinden seçime girecek adaylar gösterdi.

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) yerel seçimlerde CTP ile iş ve güç birliği yapmak için anlaşırken; Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ise Lefkoşa Belediye Başkanlığı için TDP adayı Mehmet Harmancı’yı destekleme, Lefkoşa, Güzelyurt, İskele, Gazimağusa ve Beyarmudu’nda da TDP ile çalışmaya devam etme kararı aldı.

-Seçmen sayısı 4 bin 444 arttı

Öte yandan, seçmenin sandığa gittiği son seçim olan 23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde kayıtlı seçmen sayısı 203 bin 792 iken, bu rakam 4 bin 444 artış göstererek 25 Aralık’ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde 208 bin 236’ya yükseldi.

-Belediyeler ve adaylar

18 belediyede yarışacak 67 başkan adayı şöyle:

-Lefkoşa İlçesi

1- Değirmelik - Akıncılar Belediyesi

Ali Karavezirler (CTP Adayı), Ebru Törehan (UBP Adayı), Kamil Erdoğan Meren (Bağımsız)

2- Gönyeli-Alayköy Belediyesi

Ahmet Yalçın Benli (CTP Adayı), Hüseyin Amcaoğlu (UBP Adayı)

3- Lefkoşa Belediyesi

Sıla Usar İncirli (CTP Adayı), Mehmet Harmancı (TDP Adayı), Sadık Gardiyanoğlu (UBP Adayı), Hüseyin Eryaman (Bağımsız), Oytun Andaş (Bağımsız), Okyay Sadıkoğlu (Bağımsız)

-Gazimağusa İlçesi

4- Beyarmudu Belediyesi

İlker Edip (UBP Adayı), Sadık Tuver (CTP Adayı), Güray Kafa (Bağımsız), Bülent Bebek (Bağımsız)

5- Gazimağusa Belediyesi

Erdal Özcenk (UBP Adayı), Süleyman Uluçay (CTP Adayı), Umut Kadı (TDP Adayı), Salih Oktay (Bağımsız), Habibe Çetin (Bağımsız)

6- Geçitkale-Serdarlı Belediyesi

Halil Kasım (UBP Adayı), Hasan Öztaş (CTP Adayı)

7- Mesarya Belediyesi

Kürşat Özer (UBP Adayı), Ahmet Latif (CTP Adayı), Eylem Dolmacı Nalcıoğlu (Bağımsız), Hasan Adahan (Bağımsız)

8- Tatlısu Belediyesi

Ahmet Hayri Orçan (DP Adayı), Orhan Bebek (Bağımsız), Mehmet Ali Özdemir (Bağımsız)

9- Yeniboğaziçi Belediyesi

Şifa Çolakoğlu (CTP Adayı), Mustafa Zurnacılar (Bağımsız), Katip Demir (Bağımsız)

-Girne İlçesi

10- Çatalköy-Esentepe Belediyesi

Ceyhun Kırok (CTP Adayı), Hüseyin Höyük (Bağımsız), Ahmet Özgün (Bağımsız), Cemal Erdoğan (Bağımsız), Mehmet Hulusioğlu (Bağımsız), Ahmet Karal (Bağımsız)

11- Dikmen Belediyesi

Niyazi Öztürk (UBP Adayı), Yüksel Çelebi (CTP Adayı), Süleyman Kemik (Bağımsız)

12- Girne Belediyesi

Osman Zorba (KSP Adayı), Murat Şenkul (CTP Adayı) ,Özdal Kerem (Bağımsız), Nidai Güngördü (Bağımsız), Zeki Çeler (Bağımsız)

13- Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi

Emre Efendi (CTP Adayı), Mehmet Yulaf (Bağımsız), Salahi Türel Uçkan (Bağımsız), Fuat Namsoy (Bağımsız), Fırat Ataser (Bağımsız)

-Güzelyurt İlçesi

14- Güzelyurt Belediyesi

Osman Bican (CTP Adayı), Mahmut Özçınar (UBP Adayı), Reşat Kansoy (Bağımsız)

-İskele İlçesi

15- Erenköy - Karpaz Belediyesi

Hamit Bakırcı (UBP Adayı), Suphi Coşkun (CTP Adayı), Bekir Bolatcan (Bağımsız), Metin Osmanlılar (Bağımsız), Küfi Tulga (Bağımsız)

16- İskele Belediyesi

Hasan Sadıkoğlu (UBP Adayı), Mehmet Şenol (Bağımsız)

17- Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi

Fatma Çimen Tuğlu (UBP Adayı), Cemil Sarıçizmeli (CTP Adayı), Mehmet Çelebi (Bağımsız)

-Lefke İlçesi

18- Lefke Belediyesi

Adil Özgey (UBP Adayı), Aziz Kaya (CTP Adayı), Adnan Eraslan (Bağımsız)