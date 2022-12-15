Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
Çaldığı tüpleri markete sattı
Çaldığı tüpleri markete sattı
Girne’de sahte para: 6 zanlıdan 1’inin suçsuz olduğu anlaşıldı, 5 zanlı cezaevine gönderildi
Girne’de sahte para: 6 zanlıdan...
Trafikte milletvekiline hakaret etti
Trafikte milletvekiline hakaret etti
banner107

Küçük Kaymaklı’nın Gardiyanoğlu’na Güveni Tam

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu UBP Küçük Kaymaklı örgütünün düzenlediği gecede partililer ve seçmenler ile buluştu.

15 Aralık 2022 Perşembe 14:34
29 Okunma
Küçük Kaymaklı’nın Gardiyanoğlu’na Güveni Tam



Yoğun bir ilginin olduğu ve bir miting havasında geçen gecede konuşan UBP Küçük Kaymaklı Örgüt Başkanı Osman Sıddık, örgüt olarak Sadık Gardiyanoğlu’na desteklerinin tam olduğunu belirterek, “ilçe başkanımızın seçimden zaferle çıkacağına ve seçileceği görevinde başarılı olacağına güvenimiz tamdır” dedi.

UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan da, Ulusal Birlik Partisi’nin ülkenin yaşadığı zor durumlarda her zaman göreve koştuğuna işaret ederek, “zor günler geçiren Başkent Lefkoşa ve belediyesi için işte bir kez daha göreve talip olduk. Ve başarı için de en doğru isim olan Sadık Gardiyanoğlu’nu aday gösterdik” dedi.

UBP Lefkoşa Milletvekili ve Maliye Bakanı Alişan Şan da, Gardiyanoğlu’nun adaylığının hem UBP tabanında hem de Lefkoşa halkında yarattığı coşku ve heyecana işaret ederek, 25 Aralık’tan sonra Başkent’in hak ettiği hizmet ve ayrıcalığa kavuşacağını vurguladı.

UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, 25 Aralık’taki seçimin Lefkoşa için sıradan bir seçim olmadığının altını çizerek, Gardiyanoğlu ile Başkent Lefkoşa’nın çağdaş belediyecilik hizmetiyle tanışacağını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, seçim kazanmanın en temel şartının halk tarafından kabul görecek bir aday belirlemek olduğunu ifade ederek, “Sadık Gardiyanoğlu hem kişilik hem de mesleki açıdan bu göreve en uygun isimdir. UBP onu aday göstererek Lefkoşa halkına koşulsuz hizmet sunmak yolundaki kararlılığını göstermiştir” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında, gençlik kollarında başladığı görevini bugün Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili olarak devam ettiği Ulusal Birlik Partisi’nin bir mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğunu söyledi.

“Bu gece buradaki coşku dolu tabloya baktıkça UBP’de olmanın gururunu bir kez daha yaşadım” diyen Gardiyanoğlu, partisinin kendisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkentine başkan olma fırsatı vermesinin son derece değerli olduğunu kaydetti.

Sadık Gardiyanoğlu, KKTC devletine gönülden bağlı birisi olarak, hem başkentin başkanı, hem de doğma büyüme bir Lefkoşalı olarak gönül verdiği şehrin başkanı olacağını belirterek, “bunun benim için taşıdığı anlamı ve değeri anlatabilecek bir kelime yoktur” dedi.

Talip olduğu görevin zorluğunu ve taşıyacağı sorumluluğun büyüklüğünü çok iyi bildiğini ve bilinçle aday olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, göreve geldiğinde yorulmadan ve Lefkoşalılar’a verdiği sözleri bir an bile unutmadan çalışacağını vurguladı.

Sadık Gardiyanoğlu, “bu akşam burada gördüğüm manzara karşısında duygulanmamak mümkün değil. Beni bağrına basan ve koşulsuz destek veren sizlere layık olmak için tüm gücümle çalışacağımın sözünü hepinizin huzurunda bir kez daha yinelerim” dedi.

Son Güncelleme: 15.12.2022 15:37
Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiUBPSadık Gardiyanoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatma Çimen Tuğlu: Tarım iş gücüne destek vereceğiz
Fatma Çimen Tuğlu: Tarım iş gücüne destek vereceğiz
Hamit Bakırcı: Bölgemize üniversite kazandıracağız
Hamit Bakırcı: Bölgemize üniversite kazandıracağız
Sıla Usar İncirli: Lefkoşa, kendi ayakları üzerine kalkacak
Sıla Usar İncirli: Lefkoşa, kendi ayakları üzerine kalkacak








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim