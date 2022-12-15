Küçük Kaymaklı’nın Gardiyanoğlu’na Güveni Tam

Yoğun bir ilginin olduğu ve bir miting havasında geçen gecede konuşan UBP Küçük Kaymaklı Örgüt Başkanı Osman Sıddık, örgüt olarak Sadık Gardiyanoğlu’na desteklerinin tam olduğunu belirterek, “ilçe başkanımızın seçimden zaferle çıkacağına ve seçileceği görevinde başarılı olacağına güvenimiz tamdır” dedi.

UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan da, Ulusal Birlik Partisi’nin ülkenin yaşadığı zor durumlarda her zaman göreve koştuğuna işaret ederek, “zor günler geçiren Başkent Lefkoşa ve belediyesi için işte bir kez daha göreve talip olduk. Ve başarı için de en doğru isim olan Sadık Gardiyanoğlu’nu aday gösterdik” dedi.

UBP Lefkoşa Milletvekili ve Maliye Bakanı Alişan Şan da, Gardiyanoğlu’nun adaylığının hem UBP tabanında hem de Lefkoşa halkında yarattığı coşku ve heyecana işaret ederek, 25 Aralık’tan sonra Başkent’in hak ettiği hizmet ve ayrıcalığa kavuşacağını vurguladı.

UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, 25 Aralık’taki seçimin Lefkoşa için sıradan bir seçim olmadığının altını çizerek, Gardiyanoğlu ile Başkent Lefkoşa’nın çağdaş belediyecilik hizmetiyle tanışacağını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, seçim kazanmanın en temel şartının halk tarafından kabul görecek bir aday belirlemek olduğunu ifade ederek, “Sadık Gardiyanoğlu hem kişilik hem de mesleki açıdan bu göreve en uygun isimdir. UBP onu aday göstererek Lefkoşa halkına koşulsuz hizmet sunmak yolundaki kararlılığını göstermiştir” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında, gençlik kollarında başladığı görevini bugün Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili olarak devam ettiği Ulusal Birlik Partisi’nin bir mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğunu söyledi.

“Bu gece buradaki coşku dolu tabloya baktıkça UBP’de olmanın gururunu bir kez daha yaşadım” diyen Gardiyanoğlu, partisinin kendisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkentine başkan olma fırsatı vermesinin son derece değerli olduğunu kaydetti.

Sadık Gardiyanoğlu, KKTC devletine gönülden bağlı birisi olarak, hem başkentin başkanı, hem de doğma büyüme bir Lefkoşalı olarak gönül verdiği şehrin başkanı olacağını belirterek, “bunun benim için taşıdığı anlamı ve değeri anlatabilecek bir kelime yoktur” dedi.

Talip olduğu görevin zorluğunu ve taşıyacağı sorumluluğun büyüklüğünü çok iyi bildiğini ve bilinçle aday olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, göreve geldiğinde yorulmadan ve Lefkoşalılar’a verdiği sözleri bir an bile unutmadan çalışacağını vurguladı.

Sadık Gardiyanoğlu, “bu akşam burada gördüğüm manzara karşısında duygulanmamak mümkün değil. Beni bağrına basan ve koşulsuz destek veren sizlere layık olmak için tüm gücümle çalışacağımın sözünü hepinizin huzurunda bir kez daha yinelerim” dedi.