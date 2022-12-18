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Kürşat Özer: Bölgemize çağdaş hizmetleri sunacağım

Ulusal Birlik Partisi’nin Mesarya Belediyesi Başkan Adayı Kürşat Özer ve belediye meclis üyesi adayları Vadili köyünde yürüyüş düzenledi.

18 Aralık 2022 Pazar 11:17
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Kürşat Özer: Bölgemize çağdaş hizmetleri sunacağım



Yürüyüşe Başbakan, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, koalisyon ortağı YDP Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YDP’li yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adeta bir gövde gösterisine dönen yürüyüşte Vadili sakinleri, Kürşat Özer’I bağrına bastı.

Yoğun bir kalabalıkla gerçekleşen yürüyüşte vatandaşlar Kürşat Özer’in yeni dönemde belediye başkanı olarak hizmet verecek olmasından dolayı mutluluklarını dile getirdi.

Kürşat Özer de gördüğü ilgiden oldukça memnundu. Vatandaşlara seslenen Özer, “Bu ilgi ve sevginize layık olmak için var gücümle çalışacağım, bölgemize çağdaş hizmetleri sunacağım” dedi.

Seçimin bittiğini, Kürşat Özer’in Başkan olduğunu vurgulayan Ünal Üstel de vatandaşlardan daha çok çalışıp seçimde fark atmalarını istedi

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiMesaryaKürşat Özer
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