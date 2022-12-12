Kürşat Özer: Müze projemiz ile Direkli Mağara’yı dünyaya tanıtacağız

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Mesarya Belediye Başkan adayı Kürşat Özer, turizmde kalkınmayı hedef olarak koyduklarını belirterek, bölgede hem iç hem de dış turizmi canlandıracaklarını ifade etti.

Özer, Mesarya bölgesine ait tarihsel ve sanatsal eserlerin sergileneceği Mesaya Kültür Tarih ve Sanat Müzesi kurmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Bu eserlerin önemini ve tarihi bilgisini anlatacak olan bu müze ile görsel ve yazılı tarihi belgeleri sergileyerek bölgemize turist çekeceğiz” dedi.

Kürşat Özer, müzenin Direkli Mağara’nın olduğu bölgeye yapılmasını planladıklarını ifade ederek, “Bu proje kapsamında hem bölgemize turist çekecek, hem de Direkli Mağara’yı tüm ülkemize ve dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Özer, “Biz dün olduğu gibi bugün de, yarın da Anavatan Türkiye ile kurduğumuz güçlü ilişkilerle sizler için tarım, turizm, eğitim, ulaşım, iletişim, sağlık, enerji ve ekonomi alanlarında önemli projelere imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.