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Latif: Akdoğan'daki vizyonumuzu tüm köylere taşımanın tam zamanı şimdi!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Akdoğan Belediye Başkanı ve Mesarya Belediyesi Başkan adayı Ahmet Latif, Korkuteli ve Dörtyol halkıyla bir araya geldi.

29 Kasım 2022 Salı 10:37
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Latif: Akdoğan'daki vizyonumuzu tüm köylere taşımanın tam zamanı şimdi!



Ahmet Latif’e ziyaretleri sırasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı milletvekilleri ve Mesarya Belediyesi Meclis Üyesi adayları da eşlik etti. Bölge halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde ayrıca İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü de hazır bulunarak Ahmet Latif’e destek belirtti. Muhtarların ve bölge halkının sorunlarını dinleyen Ahmet Latif, yeni dönemle ilgili projelerini paylaşma fırsatı da yakaladı.

ERHÜRMAN: AKDOĞAN’DAKİ HİZMETLERİ DİĞER BÖLGELERE DE GÖTÜRME ZAMANI 
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, belediyelerin birleştirilmesi sürecinden bahsetti. Bu ülkede gerçek reform yapılmasını en çok isteyen parti olduklarının altını çizen Erhürman, her zaman bunun ciddiyetle yapılmasını savunduklarını kaydetti. Ortaya çıkan Mesarya Belediyesi ile ilgili de konuşan Erhürman, “Madem ki bu bölgede artık 4 belediye birleşti, büyük bir belediye ortaya çıktı, bu bölgedeki belediye, bölgenin hükümeti olsun. Artık belediyeler kendi beldelerinin hükümeti olsun” ifadelerini kullandı. Ahmet Latif’in Akdoğan’da yaptığı işleri şimdi diğer bölgelere de yayma hedefinde olduklarının altını çizen Erhürman, “Bu bölgelere de hizmetler, Ahmet Latif tarafından getirilecek” diye konuştu.

LATİF: HİZMETLER HİÇBİR BÖLGEDE AKSAMAYACAK 
Akdoğan Belediye Başkanı ve Mesarya Belediyesi Başkan adayı Ahmet Latif ise yaptığı konuşmada, artık yeni birleştirilen köylerde de yabancılık hissetmediklerini vurguladı. Akdoğan’daki vizyonlarını diğer bölgelere de yaymak için hazır olduklarını vurgulayan Latif, yapılan birleştirmeler sonucunda bir kaosun ortaya çıkmasını istemediklerini belirtti. Bu yüzden olabildiğince hızla organize olacaklarının altını çizen Latif, hizmetlerin hiçbir bölgede aksamayacağına vurgu yaptı. Bölgenin tüm sorunlarının, belediyenin de sorunu olacağına işaret eden Ahmet Latif, CTP’nin belediyecilik konusundaki başarısının da ortada olduğunu ifade etti. 

ÖNCÜ: ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ 
İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, Ahmet Latif’in belediyeyi bıraktıkları yerden daha ileriye taşıyacağını vurguladı. Ahmet Latif ile birlikte yola çıktıklarının altını çizen Öncü, geçtiğimiz 12 yılda güzel işler yaptıklarını kaydetti. Ahmet Latif’in Akdoğan’da yaptığı işlerin taktir topladığına vurgu yapan Öncü, elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. 

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