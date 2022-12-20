"Lefke, örnek bir belde olacak"

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, insanları aktif yaşama teşvik eden, spor kompleksleri, parkları, rekreasyon alanları, yürüyüş yolları ile kent halkına sağlıklı ve aktif yaşam olanakları sunan bir belediyecilik anlayışına sahip olduklarının altını çizdi.

Adil Özgey, Lefke Barajı ve çevresinin 1974 öncesinde önemli bir mesire ve eğlence yeri olarak kullanıldığını hatırlatarak, “Lefke Barajı ve çevresi bir yenilenme (rekreasyon) merkezi olarak yeniden düzenlenecek, her yaştan insanın dinleneceği, spor yapacağı ve kendini yenileyeceği bir alan olarak kullanılacak” dedi.

Adil Özgey, seçilmesi halinde Lefke'nin deniziyle, toprağıyla, genciyle, yaşlısıyla, çevre bilinciyle, eğitimiyle, kültürüyle, tarımda, sporda ve sağlıkta örnek bir belde olacağını belirtti.