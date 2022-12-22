LTB'nin başkanlığına talip adaylar projelerini anlattı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) Başkan adayı Mehmet Harmancı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sıla Usar İncirli ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Seçim Meydanı’ adlı programa katıldı.

LTB’nin başkanlığı talip olan adaylar, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

HARMANCI: “BU BORÇ HEP VARDI, BUGÜNE KADAR HİÇ GÜNDEM OLMADI”

TDP’nin LTB Başkan adayı Harmancı, “Yeni dönemde de demokratik yelpazeyi daha da ileriye taşıtacağız. Adaletten demokrasiden ve eşitlikten asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“8 buçuk yıldır çok şeffaf bir süreç yürüttük” diyen Mehmet Harmancı, bugüne kadar belediyenin borcunun hiç gündem olmadığına tepki gösterdi, “Borç hep vardı” dedi.

Harmancı, “2015 yılından beri kamuya hiç borç biriktirmedik… Yaklaşık 1 milyon TL geriye dönük borç ödüyorum. Belediyenin toplam borcunun 245 milyon TL’si bizim yarattığımız bir borç değildir. Bizim, güncel tek bir kuruş borcumuz yok” diye konuştu.

İNCİRLİ: “BİZ BELEDİYENİN GELİRLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

CTP’nin LTB Başkan adayı İncirli, eşitlik anlayışından bir an bile vazgeçmeden hizmetlerin sürdüreceklerini ifade ederek, din, dil, ırk veya partiye göre ayrım yapmaksızın halka hizmet vereceklerini aktardı.

İncirli, koordineli çalışacaklarını aktararak, belediyelerin gelirlerine sahip çıkacaklarını ifade etti.

Gelirlerin artırılmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını belirten İncirli, israfın azaltılacağının altını çizdi.

GARDİYANOĞLU: “LTB’NİN BORCU 2 BUÇUK YIL İÇİNDE SIFIRLANACAK”

UBP’nin LTB Başkan adayı Gardiyanoğlu, belediyenin borcuna dikkat çekerek, “Bana göre, 8 yıldır devam eden bu ekonomik akıl artık noktalanmıştır. Yaklaşık 10 yıldır artan bir borç var” dedi.

Mevcut başkanın ‘enkaz edebiyatı’ yaptığını savunan Gardiyanoğlu, göreve gelmesi durumunda belediyenin borcunun ise 2 buçuk yıl içinde sıfırlanacağını aktardı.

Gardiyanoğlu, “Lefkoşalı emin olsun, doğru tarihte, doğru zeminde ve doğru projelerle ilgili yerlerden kaynağı alırım” açıklamasını yaptı.