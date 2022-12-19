Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp etti!
Kendisinden ayrılmak istene eşini darp...
Aracında yeşil reçete ile satılan ilaçlar bulundu
Aracında yeşil reçete ile satılan...
banner107

Mahmut Özçınar: Enginara Yolculuk Projesi’yle istihdam alanı yaratılacak

Güzelyurt Belediye Başkan ve UBP’nin adayı Özçınar, “Enginara Yolculuk” projesi kapsamında enginarların ekildiğini ve kadınların istihdam edilerek, enginarların konserve, şişeleme işleminin gerçekleştirilip satış yapılabileceğini söyledi.

19 Aralık 2022 Pazartesi 16:03
34 Okunma
Mahmut Özçınar: Enginara Yolculuk Projesi’yle istihdam alanı yaratılacak



Güzelyurt Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar, Aydın Efeler Belediyesi ile geçtiğimiz ay başlattıkları “Enginara Yolculuk” projesi hakkında bilgi verdi.

Özçınar, “Enginara Yolculuk” projesi kapsamında Atık Su Arıtma Tesisi yanında belediyeye ait arazide enginarların ekildiğini ve kadınların istihdam edilerek, enginarların konserve, şişeleme işleminin gerçekleştirilip satış yapılabileceğini söyledi.

Özçınar kurulan alanda ayrıca; Meslek Lisesi öğrencilerinin uygulama yaptığı bir yer olarak da faaliyet göstermesinin hedeflendiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu projenin üretim ölçeğine geçmesiyle çiçek tablasının gıda sektöründe, taç yapraklarının ilaç sanayisinde ihracının gelir amaçlı kullanılma ve bunların yanı sıra işleme, saklama ve paketlemenin yapılacağı tesiste özellikle kadın ve gençlere istihdam sağlanması hedeflenmektedir.”

Planlı büyümenin önemine işaret eden Özçınar, yeni dönemde de istihdama yönelik projelerin devam edeceğini kaydetti.

Özçınar “İlk günkü aşkla ve artan heyecanımızla yeni dönemde yine birlikte olacağız” dedi

Anahtar Kelimeler:
GüzelyurtMahmut ÖzçınarEnginarSeçimYerel Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emre Efendi: Bu Seçimi Kazandık
Emre Efendi: Bu Seçimi Kazandık
Adil Özgey: Mahkememizi yeniden Lefke’ye taşıyacağız
Adil Özgey: Mahkememizi yeniden Lefke’ye taşıyacağız
Gardiyanoğlu: Surlariçi’ne yönelik kurtarma ve geliştirme projelerimiz hazır
Gardiyanoğlu: Surlariçi’ne yönelik kurtarma ve geliştirme projelerimiz hazır








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim