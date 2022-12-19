Mahmut Özçınar: Enginara Yolculuk Projesi’yle istihdam alanı yaratılacak

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar, Aydın Efeler Belediyesi ile geçtiğimiz ay başlattıkları “Enginara Yolculuk” projesi hakkında bilgi verdi.

Özçınar, “Enginara Yolculuk” projesi kapsamında Atık Su Arıtma Tesisi yanında belediyeye ait arazide enginarların ekildiğini ve kadınların istihdam edilerek, enginarların konserve, şişeleme işleminin gerçekleştirilip satış yapılabileceğini söyledi.

Özçınar kurulan alanda ayrıca; Meslek Lisesi öğrencilerinin uygulama yaptığı bir yer olarak da faaliyet göstermesinin hedeflendiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu projenin üretim ölçeğine geçmesiyle çiçek tablasının gıda sektöründe, taç yapraklarının ilaç sanayisinde ihracının gelir amaçlı kullanılma ve bunların yanı sıra işleme, saklama ve paketlemenin yapılacağı tesiste özellikle kadın ve gençlere istihdam sağlanması hedeflenmektedir.”

Planlı büyümenin önemine işaret eden Özçınar, yeni dönemde de istihdama yönelik projelerin devam edeceğini kaydetti.

Özçınar “İlk günkü aşkla ve artan heyecanımızla yeni dönemde yine birlikte olacağız” dedi