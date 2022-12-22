Mahmut Özçınar: Şifa ve Bal Evleri’yle bölge ekonomisi canlanacak

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar, Türkiye’deki kardeş belediyeler ile iyi ilişkiler sayesinde bölgeye yapılan yeni yatırımlardan bahsetti.

Özçınar, Açık Pazar yanındaki alana tıbbi aromatik bitki bahçesi, salto trambolin ile Bal ve Şifa evlerinin yapım çalışmalarına başlandığını hatırlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçen Şifa ve Bal Evi Projesi’nin detaylarını paylaşan Mahmut Özçınar, “Amacımız, aromatik bitkilerin paketlenerek tüketiciye sunulmasıdır. Bal, macun ve reçel üreticilerine bir satış alanı oluşturup bu ürünlerin satışı ile ekonomik bir kazanım sağlanmasıdır” dedi.

Projenin bir hedefinin de aromatik bitkilerin çeşitliliği artırılarak verimli olan çeşitlerin fidelerinin üretilerek çiftçiye ulaştırılması ve ithalatın azaltılması olduğunu vurgulayan Özçınar, Güzelyurt’ta yaşayan tüm gençlerin kendi topraklarına yerleşmesi ve çalışmasına olanak sağlayan projeleri oluşturduklarını belirtti.

BU tip projelerin ekonominin canlanmasını sağladığına vurgu yapan Özçınar, yeni dönemde yeni projeler ile bölgenin kalkınmasını sağlayacaklarını ifade etti.