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Mahmut Özçınar: Ülkenin en büyük müzesi Güzelyurt’ta hayat bulacak

Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP’nin Güzelyurt Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar, yeni dönemde ülkenin en büyük müzesini hayata geçireceklerini açıkladı

14 Aralık 2022 Çarşamba 12:40
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Mahmut Özçınar: Ülkenin en büyük müzesi Güzelyurt’ta hayat bulacak



Güzelyurt Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar, yerel seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Son dönemde yaşanan pandemi ve ekonomik sıkıntılara rağmen yatırımlarına devam ettiklerini anımsatan Özçınar, bunun da başarılı bir mali politika ile mümkün olduğuna dikkat çekti.

Gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse Avrupa Birliği’nin sağladığı fonlardan yararlanabilmek için sürekli projeler geliştirdiklerini söyleyen Özçınar, yeni dönemde yarım kalan projeleri tamamlayıp halkın ihtiyaç duyduğu yeni projeler ile devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) ile devam eden projeleri olduğunu hatırlatan Özçınar, “Ülkemizin en büyük müzesini Güzelyurt’a yapma hedefini koyduk. Bu büyük projenin kaynağının yüzde 50’si Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) koyuyor. Projeyi 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Özçınar, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ile kurulan ilişkilerin devam edeceğini aktararak, “Avrupa Birliği’ne proje sunarak, yararlanan beldelerin de başında geliyoruz” dedi.

“ÖZKAYNAKLARIMIZLA YATIRIMLAR YAPTIK”

Pandemi sürecinde hizmetlerde ve yatırımlarda hiçbir aksama yaşanmadığını da hatırlatan Özçınar, “Yatırım noktasında yapmakla yükümlü olduğumuz tesislerde, gerek merkezde gerekse kırsalda sıkıntı yaratmadık” diye konuştu.

Pandemi ve ekonomik sıkıntılara rağmen Güzelyurt ve bölge halkına yakışır bir belediye binası yaptıklarını anımsatan Özçınar, “Belediye binamızı öz kaynaklarımızla tamamladık. Bu bir gururdur, vatandaşlarımızın bize olan güvenidir. Köylere yaptığımız yatırımları da hep öz kaynaklarımızla tamamladık” ifadelerini kullandı.

“EN UCUZ HİZMET SUNAN BELEDİYEYİZ”

Güzelyurt Belediyesi’nin en ucuz hizmeti sunan belediye olduğuna dikkat çeken Özçınar, “Çöp bidonlarını dahi bedava veren bir beldeyiz. Bu yapıyı oluştururken personeli verimli kullandık, planlı bir maliye politikası ile disiplini sağladık” dedi.

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GüzelyurtMahmut ÖzçınarSeçimYerel Seçim
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