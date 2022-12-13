Manavoğlu: Hayal satmıyoruz

-ÖZEL HABER

Mehmet Harmancı ile 4 yıldır çalıştığını kaydeden Manavoğlu, asla hayal satmadıklarını, yeni süreçte de hayalleri değil, gerçekleri sunarak yollarında ilerlediklerini kaydetti.

Belediyenin mali yönetiminin çok iyi olduğunu kaydeden Manavoğlu, şunları kaydetti:

"2014 yılında asgari ücreti baz alırsak borç yükü 13 bin 610 katıydı asgari ücretin. Bugün borç yükü 3 bine düştü. 2014 yılındaki borç Harmancı'nın borcu değildi. Bize bir borşç dağı bıraktılar ancak şimdi o dağ tepecik olarak kaldı. Hiçbir geri ödememiz yok. 2019 Yılında geriye dönük borçları da o zamanki Maliye Bakanıyla bir protokol imzalanarak her ay ödeme yapılıyor ve borçlar ödeniyor."

'Burada sanki bizim yarattığımız borçmuş gibi algı yaratılıyor' diyen Manavoğlu, 'bu yanlıştır biz bu borcu devraldık, kimseyi de mağdur etmedik' diye konuştu.

Söylemler yanlış... AB'den en fazla fonu LTB aldı...

Manavoğlu, LTB'nin AB'den fon almadığı yönünde iddialar olduğuna da değinerek bunun son derece yanlış olduğunu belirterek, 'Avrupa Birliği'nden en fazla fon ve hibe alan belediye Lefkoşa'dır. TC'den en fazla destek gören ikinci belediyedir Lefkoşa Türk Belediyesi' dedi.

'Kazandığımız her kuruşu alt yapıya attık, makyaj için kullanmadık'

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin alt yapıya büyük önem verdiğinin altını çizen Manavoğlu, kanalizasyon projelerinin bittiğini, eksik bölgelerin de ana hatlara bağlanarak çalışmaların tamamlanacağını kaydetti. 'Kazandığımız her kuruşu alt yapıya attık, makyaj için kullanmadık' diyen Manavoğlu, alt yapı sorunlarının büyük oranda çözüldüğünü vurguladı. Manavo