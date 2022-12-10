Mehmet Harmancı: Lefkoşa’yı en kötü günlerinden hep beraber ayağa kaldırdık

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı ve Meclis Üyesi adaylarından oluşan Lefkoşa Ekibi, Lefkoşa muhtarlarıyla bir araya geldi. Lefkoşa Ekibi’ni muhtarlara tanıtan Harmancı, önümüzdeki dönemde çok donanımlı bir ekiple, geçmiş 8 yılda atılan sağlam temeller üzerinde ve Belediye’nin güçlenen mali yapısı sayesinde, şehre değer katacak üst yapı projelerine imza atacaklarını belirtti.

“Muhtarlarımızla Hep Beraberiz”

LTB bünyesinde kurulan Muhtarlar Masası’nın muhtarlarla belediye arasında düzenli iletişimin sağlanmasında ve sorunların hızlı ve etkin şekilde çözülmesinde önemli bir rol oynadığına işare eden Harmancı, “Lefkoşa’nın her sokağında sizin talepleriniz ve insanların ihtiyaçlarını iyi biliyoruz. Bugüne kadar hiç hayal satmadık, göstermelik makyaj da yapmadık. Geleceği sağlam temeller üzerine inşa edebilmek, sorunları kökten çözmek için, sizin de iş birliğiniz ve anlayışınızla hep beraber çalıştık” dedi.

“Bugün ‘ekonomiyi yönetemediniz’ iddiasında bulunanlar, manipülasyonu bırakıp gerçek rakamlara baksınlar”

Harmancı, 2014 yılı öncesinde yaratılan ve belediye hizmetlerini durma noktasına getiren banka borçlarını kapattıklarını, emekçilere çiğnenen haklarını geri kazandırarak Lefkoşalılarla belediye arasında güven ve dayanışma ilişkisini yeniden sağladıklarını belirterek, 2019 yılında Maliye Bakanlığı ile LTB arasında imzalanan geriye dönük kamu kurumlarına olan borçların yapılandırılmasıyla ilgili protokole bağlı kalarak her ay 1.7 milyon TL geçmiş borçların ödemesini de yapmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Harmancı, “Geçmişten kalan borç yükünün üstüne 2018 yılında yaşanan devalüasyon ve 2020’den itibaren ülke ekonomisini yerle bir eden pandemi ve hiperenflasyon ortamına rağmen, LTB sadece ayakta kalmayı başarmadı, aynı zamanda yeni yatırımlar yapmaya, kronikleşmiş sorunları çözmeye ve pandemi döneminin getirdiği yeni ihtiyaçlara cevap vermeye devam etti. Bugün ‘ekonomiyi yönetemediniz’ iddiasında bulunanlar, manipülasyonu bırakıp gerçek rakamlara baksınlar. Sizler de, Lefkoşalılar da gerçekleri çok iyi biliyorsunuz” diye konuştu.

“Ekim ve yetiştirmede alın teri olmayanın, hasatta da hakkı yoktur” diyen Harmancı, Lefkoşa’yı en kötü günlerinden muhtarla iş birliği içinde, halkın güveni ve dayanışmasıyla ayağa kaldırdıklarını hatırlattı ve “bu emeğin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz” diye ekledi.

2021 yılı sonunda tüm kamuoyuna da yansıdığı gibi Ocak ayında yapılacak olan genel seçim öncesi partinin başına geçmesi ve milletvekili adayı olması için kendisine büyük baskı yapıldığını hatırlatan Harmancı, “Lefkoşalılar’a 2018 yılında vermiş olduğum bir söz vardı, böylesi zor bir dönemde yerel seçimlere beş altı ay bile kalmış olsa, bu sözden asla geri dönmedim. Ayrıca Lefkoşa’nın geleceği için hayati bir önem taşıyan Belediyeler Yasası’nın tadilatı gündemdeydi. Reform sürecinin nasıl işlemesi gerektiği ve Lefkoşa özelinde dikkat edilmesi gereken maddelerle ilgili çok kapsamlı bir çalışma yaptık, tüm milletvekilleriyle paylaştık. Ocak ayında milletvekili seçilip yemin eden bazı arkadaşlar, henüz seçim tarihi bile belli değilken belediye için seçim gezileri başlattı. Bizler ise, çalışma arkadaşlarımla beraber her Komite toplantısında hazır bulunduk, Lefkoşa’nın ve Lefkoşalı’nın haklarını sonuna kadar savunduk” dedi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Lefkoşa’yı ilk günkü heyecan ve sorumluluk duygusuyla yöneteceklerini ifade eden Harmancı, “En büyük örgütlü güç halktır, bizim en büyük gücümüz de halkın güvenidir, şüphesiz biz beraber Lefkoşayız” diyerek sözlerini tamamladı.