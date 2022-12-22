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Mehmet Hulusioğlu: Birlikte kazanacağız

Çatalköy Belediye Başkanı ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi bağımsız başkan adayı Mehmet Hulusioğlu, “Birlikte kazanacağız dedik, ya hep birlikte gerçeklere yürüyeceğiz ya da boş vaatlere kanacağız” dedi.

22 Aralık 2022 Perşembe 21:06
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Mehmet Hulusioğlu: Birlikte kazanacağız



Çatalköy Belediye Başkanı ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi bağımsız başkan adayı Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy Belediye Başkanı ve Çatalköy-Esentepe Belediye Bağımsız Belediye Başkan adayı Mehmet Hulusioğlu, “Beni vatandaş yeniden başkan seçerse ben değil, birlikte kazanacağız… Biz kazanacağız” dedi.

Çatalköy ve Esentepe’nin büyük bir albenisi olduğunun altını çizen Hulusioğlu, ciddi anlamda bir vizyon ve bilgi birikiminin gerektiğine dikkat çekti.

Mehmet Hulusioğlu, eşit hizmet götürme hedefi ile yola çıktıklarını hatırlatarak, “Birlikte kazanacağız dedik, ya hep birlikte gerçeklere yürüyeceğiz ya da boş vaatlere kanacağız. Ne yaptığımızı biliyoruz, neler yapabileceğimizi de en iyi biz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 22.12.2022 22:10
Anahtar Kelimeler:
Yerel SeçimÇatalköyEsentepe
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