Mehmet Hulusioğlu: Seçimi kazanma noktasında hiçbir endişem yok

Çatalköy Belediye Başkanı ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan adayı Mehmet Hulusioğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabah Postası’ adlı programa katıldı.

Mehmet Hulusioğlu, yöneticiliğin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, kendilerinin bu anlamda başarılı olduklarını ve bu başarının halk tarafından takdir edildiğini dile getirdi.

“Çatalköy ile Esentepe’nin birleşmesi sonrasında bölgeciliğin ortadan kalkması gerekiyor” diyen Hulusioğlu, şöyle devam etti:

“Hem Çatalköy’e hem Esentepe’ye aynı oranda sahip çıkmalıyız. Çatalköy’e nasıl sahip çıkmışsak aynı şekilde Esentepe’ye de sahip çıkacağız. Seçimi kazanma noktasında hiçbir endişem olmadığını belirtmek isterim. Pandemi ve dünyada yaşanan ekonomik krizden kaynaklı olarak Türk Lirası’nın değer kaybetmesi nedeniyle yarım kalan projelerimizi bu dönem bitirmek için tüm çalışmalarımızı yaptık ve hazırız.”

“ÇÜNKÜ ÜLKEMİ SEVİYORUM…”

Hulusioğlu, belediyeler reformuna neden katkı koyduğunu ise şöyle açıkladı:

“Çünkü ülkemi seviyorum ve belediyelerin daha güçlü bir yapıya sahip olacağını bildiğim için katkı koydum…”

Çok sıkıntılı bir süreç geçeceğini ifade eden Hulusioğlu, “Bu yüzden ‘ben bunları yapacağım’ demeyeceğim… Bu dönemin zorlu geçeceğinin bilincindeyim. Kurguyu doğru yapmak için odağımı oraya çevirdim” diye konuştu.

EN ÖNEMLİ SORUN: ULAŞIM…

Projeler üzerinde çalıştıklarını da belirten Hulusioğlu, bölgenin en önemli sorununun ulaşım olduğunu dile getirdi, “Çatalköy-Girne yolunun Başbakan tarafından ihale edileceği söylendi. Mevcut Başbakan bunun sözünü verdi…” ifadelerini kullandı.

Esentepe’de imar planı olmadığını aktaran Hulusioğlu, “Girne-Çatalköy İmar Planı’na dahil etmeye çalışıyorum. Vatandaşlar, ilgili sivil toplum örgütleri ve Şehir Planlama Dairesi’yle bunu planlayacağız” dedi.

“DAHA İYİ VE DAHA GELİŞMİŞ BİR ÇATALKÖY İLE ESENTEPE GÖRECEĞİZ”

Hulusioğlu, Çatalköy ve Esentepe’nin hızlı bir şekilde yatırım alan bölgeler olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

“Pandemi döneminde yapımı duraksayan beş yıldızlı oteller şu anda yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Mevcut otellerin de doluluk oranları artmaya başladı. Öngördüğümüz eksiklikler, düzeltmemiz gereken noktalar var. Bu düzeltmeyi düşündüğümüz noktalarla birlikte daha iyi ve daha gelişmiş bir Çatalköy ile Esentepe göreceğiz.”

“2023 YILIYLA BİRLİKTE BUNLAR DA İHALE EDİLECEKTİR”

Esentepe’den Karşıyaka’ya kadar bütün bölgenin altyapı çalışmaları olduğunu kaydeden Hulusioğlu, “Hükümetimiz 2023 yılıyla birlikte bunların da ihale edileceğini belirtti” ifadelerini kullandı.

Hulusioğlu, “Devletten almış olduğumuz payın öngörü üzerinden değil, gerçekleşen üzerinden olması için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız” açıklamasında bulundu.