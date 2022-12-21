"Mevcut başkan sadece iki projeden bahsedebiliyor"

Gardiyanoğlu, projelerin öne çıktığı bir seçim süreci yaşandığına işaret ederek, “seçmenlerde ricam ortaya konulan projeler bahsedilen yerleri gidip bir görmeleridir. Çünkü ne yazık ki, bahsedilen bölgelere ve alanlara sığmayacak, sadece kağıt üzerine sığdırılmış projeler var” dedi.

Adaylar içerisinde somut projeler ortaya koyan ve tamamlanma tarihi verebilen tek isim olduğuna dikkat çeken Gardiyanoğlu, projeler konusunda mali kaynak sıkıntısı yaşamayacak tek aday olduğunu da vurguladı.

Sadık Gardiyanoğlu, mevcut başkanın sekiz buçuk yıllık görev süresi sona ererken sadece iki projeden bahsedebildiğine işaret ederek, her iki projede UBP’li belediye meclis üyelerinin önemli katkısı olduğunu anlattı.

