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Murat Şenkul: Projeyi hayata geçirmiyorlar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, kentteki kanalizasyon ve çevre kirliliği sorununu acil çözüm bekleyen konuların başında geldiğini söyledi.

07 Aralık 2022 Çarşamba 09:58
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Murat Şenkul: Projeyi hayata geçirmiyorlar



Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaretinde konuşan Şenkul, Girne’de tonlarca kanalizasyon suyunun arıtılmadan denize dökülerek çevreye ihanet edildiğini vurgulayarak “Maliyeti ne olursa olsun bu sorunu çözeceğiz.” dedi. Şenkul kanalizasyon sorununun çözülmemesinin Girne'nin ekonomik değerini tehdit altına soktuğunu, denizi olmayan bir Girne'nin hiçbir değere sahip olmayacağını belirtti. Şenkul, kanalizasyon projesinde sadece tesis yapımının değil, bakımının da olduğuna işaret etti.

“PROJEYİ HAYATA GEÇİRMİYORLAR” 
Şenkul, kanalizasyon projesinin yaklaşık 7 milyon Euro maliyetinin olduğunun belirtildiğini, bu nedenle de mevcut belediye başkanının “kanalizasyon projesi yapılamaz” dediğini anımsatarak kendilerinin Almanya’daki ilgili firmayla görüştüğünü, maliyet hesaplaması talep ettiklerini ve ödeme planını sorguladıklarını belirtti. Kanalizasyon projesi için gerekli olan kaynak ödemesinin aylık ödemeler şeklinde yapılabileceğini öğrendiklerini ifade eden Şenkul, bu ödemelerin belediye bütçesi dikkate alındığında cüzi miktarlar olduğunun altını çizdi.   Şenkul, mevcut belediye yönetiminin 2019 yılında kanalizasyon için teklif aldığı firmaya ulaştıklarını, bu tesisin kapasite artışının yapım ve bakım maliyeti dahil o günkü koşullarda aylık 54 bin Euro'luk taksitlerle karşılanabileceğini açıklayarak, ancak mevcut belediye başkanının anlaşılmaz bir biçimde bu projeyi hayata geçirmediğini ifade etti.  

“SORUNLARI ÇÖZMEK YERİNE BAHANELER UYDURULUYOR” 
Girne’de yaşayanların aylık kanalizasyon katkı payı ücreti ödediklerini söyleyen Şenkul, yeni yasa ile güncellenecek katkı ücretleri ile projenin rahatlıkla finanse edilebileceğini aktardı. CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Şenkul, belediye çalışanlarının yaşadığı mali sıkıntılardan da söz ederek “Adaletsiz yapı insanları birbirine düşürüyor. Küçük şeylerle Girne’nin kaderini değiştiremeyiz. Bu adaletsiz yapıyı kaldırarak adaleti yeniden tesis etmek için adayım” dedi.
Trafik, kanalizasyon, temizlik, yollar, kaldırımlar gibi verilmesi gereken birçok beledi hizmetin sunulmadığını ifade eden Şenkul, mevcut yönetimin bu sorunları çözmek yerine bahaneler uydurduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCTPMurat ŞenkulGirneSeçimKıbrıs Türk Ticaret Odası
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