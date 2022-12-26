Murat Şenkul, teşekkür etti!

Şenkul'un mesajı şöyle:

Tüm Girnelilerin Belediye Başkanı olacağıma dair duyduğunuz güvene,

Görev insanı olarak, vaat ettiğim gerçekçi ve mutlak ihtiyaç duyulan projelerimizi gerçekleştireceğime olan inancınıza,

Başta, CTP Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman olmak üzere, yürüdüğümüz yolda desteklerini her zaman hissettiren tüm yol arkadaşlarıma,

Bu süreç içinde hayatlarını zorlaşma pahasına, hayatımı kolaylaştırmak için fedakarlık yapan ailemin tüm fertlerine,

Biricik oyları ile Girne’ye hizmet için beni Belediye Başkanlığı’na seçen değerli Girnelilere yürekten teşekkür ederim.

Üstlendiğim ağır sorumluluğun ve haklı hizmet beklentilerinizin farkındalığı ile her birinize sevgi ve saygılarımı sunarım.