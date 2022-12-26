Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı...
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!
Sahte PCR'a hapis cezası
Sahte PCR'a hapis cezası
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!

Murat Şenkul, teşekkür etti!

Girne Belediye Başkanı seçilen CTP adayı Murat Şenkul, teşekkür mesajı yayınladı.

26 Aralık 2022 Pazartesi 10:45
72 Okunma
Murat Şenkul, teşekkür etti!



Şenkul'un mesajı şöyle: 

Tüm Girnelilerin Belediye Başkanı olacağıma dair duyduğunuz güvene,

Görev insanı olarak, vaat ettiğim gerçekçi ve mutlak ihtiyaç duyulan projelerimizi gerçekleştireceğime olan inancınıza,

Başta, CTP Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman olmak üzere, yürüdüğümüz yolda desteklerini her zaman hissettiren tüm yol arkadaşlarıma,

Bu süreç içinde hayatlarını zorlaşma pahasına, hayatımı kolaylaştırmak için fedakarlık yapan ailemin tüm fertlerine,
Biricik oyları ile Girne’ye hizmet için beni Belediye Başkanlığı’na seçen değerli Girnelilere yürekten teşekkür ederim.

Üstlendiğim ağır sorumluluğun ve haklı hizmet beklentilerinizin farkındalığı ile her birinize sevgi ve saygılarımı sunarım.

Anahtar Kelimeler:
GirneMurat Şenkul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte belediye meclis üyeleri: LEFKOŞA BELEDİYESİ
İşte belediye meclis üyeleri: LEFKOŞA BELEDİYESİ
İşte belediye meclis üyeleri: İSKELE BELEDİYESİ
İşte belediye meclis üyeleri: İSKELE BELEDİYESİ
İşte belediye meclis üyeleri: DEĞİRMENLİK - AKINCILAR BELEDİYESİ
İşte belediye meclis üyeleri: DEĞİRMENLİK - AKINCILAR BELEDİYESİ








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim