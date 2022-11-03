Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
banner107
Flaş Haber
Bayram katkısı verilecek
Kapat

Mustafa Aktuğ'dan sert açıklama!

Mustafa Aktuğ bölgesinde birlik beraberlik çağrısı yaptı: "Mantıktan, etikten, vefadan ve en önemlisi UBP RUHUNDAN yoksun bir karar"

03 Kasım 2022 Perşembe 10:10
339 Okunma
Mustafa Aktuğ'dan sert açıklama!



Ulusal Birlik Partili Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ sosyal medya hesabından sert bir dille yaptığı açıklamada parti yönetimini eleştirdi...

Aktuğ'un açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyuna duyuru!!!

Ulusal Birlik Partisi'nin resmi yayın organı Güneş TV'nin yayınladığı bir haberde partimizin, Lapta-Alsancak-Çamlıbel belediyesi için CTP kökenli ve CTP Alsancak örgüt  başkanlığı yapmış Alsancak bağımsız belediye başkanı ve başkan adayı Fırat Ataser'e 25 Aralık 2022 yerel seçimlerinde destek belirttiğini öğrenmiş bulunmaktayım. 

Bu kararı , Girne ilçesine bağlı 6 beldenin tek UBP Belediye başkanı olarak mantıktan, etikten, vefadan ve en önemlisi UBP RUHUNDAN yoksun bulduğumu belirtmek isterim. Ulusal Birlik Partisinin yapmış olduğu bu açıklamanın bölgemizdeki partililerimiz ve genel sağ görüşlü vatandaşlarımız arasında da kabul görmediği, infial uyandırdığı bize ulaşan tepkilerden açıkça ortadadır. 

Bu açıklamayla, bölgede Ulusal Birlik Partisi yokmuş gibi hareket edilmesi eminim ki benim kadar Ulusal Birlik Partili olup adaylıklarını lanse etmiş arkadaşlarımı ve yıllardır her kritik seçimde Ulusal Birliğimize sahip çıkan herkesi de derinden üzmüştür. Bizler ve ailelerimizin, çok uzun yıllardır bu parti çatısı altıda vermiş olduğu emeklerin yok sayılması karşısında sessiz kalacağını düşünenler yanıldıklarını bilmelidirler. 

Buradan diğer aday adayı arkadaşlarıma ve ulusal birliğe inanan tüm halkımıza ortak akılda, birlik, beraberlik adına uzlaşma çağrısı yapmak ve Ulusal Birlik Partimizin birlikteliğini parti ruhundan uzaklaşan zihniyetlere hep birlikte bir kez daha göstermek arzumu yineliyorum. 

Sadece Ulusal Birlik Partisi'nin değil sağ kökenli ve kendini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı ve bütünlüğüne adamış bizlerin görevi ; bölgemizi ay yıldızlı belediyecilikten uzaklaştıracak akıldan yoksun bu kararları alanlara tepki göstermektir. Gelin birlik olalım, birlikte yürüyelim."

Son Güncelleme: 03.11.2022 11:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP adaylarını açıkladı
UBP adaylarını açıkladı
UBP'de 'Lapta-Alsancak' kavgası
UBP'de 'Lapta-Alsancak' kavgası
YSK 25 Aralık’ta yapılacak yerel yönetim seçimleriyle ilgili takvimi duyurdu
YSK 25 Aralık’ta yapılacak yerel yönetim seçimleriyle ilgili takvimi duyurdu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim