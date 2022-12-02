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Namsoy: “Yarım kalan projelerimi tamamlamak için tekrar aday oldum”

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Fuat Namsoy, “24 yıl başkanlığım boyunca birçok iş yaptık. Yarım kalan projelerimi tamamlamak için tekrar aday oldum. ” ifadelerini kullandı.

02 Aralık 2022 Cuma 10:31
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Namsoy: “Yarım kalan projelerimi tamamlamak için tekrar aday oldum”



Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Fuat Namsoy seçim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Namsoy, Kuzey Kıbrıs TV’de programa katıldı.

Namsoy neden aday olduğu ile ilgili sorulan soruya; “24 yıl başkanlığım boyunca birçok iş yaptık, bu yapılanlar içerisinde doğrularımız oldu hatalarımız oldu. Yeniden aday olup yarım kalan projelerimi tamamlamaya, halkıma yeniden hizmet vermeye ve arkamda kalıcı eserler bırakmak için yeniden aday olmaya karar verdim. Halkımız 25 Aralık’ta yeniden onay verirse, şeffaf, eşitlikçi, insanı, çevreyi ve hayvanları düşünen bir belediyeyi yaratmaya geleceğiz. Bizim gailemiz bölgemiz, bizim gailemiz insanımız ve bizim gailemiz memleketimizdir.” dedi.

-“Personel korunacak ve sosyal hakları iyileştirilecektir”

Lapta, Alsancak, Çamlıbel bölgesinde mali sorunların yanında personelin acaba bize ne olacak endişesi olduğunu söyleyen Namsoy, “24 yıllık belediye başkanlığım çerçevesinde bu konularda çok tecrübelerim oldu. Zaman zaman yanlışlarım da oldu doğrularım da oldu. Örnek gösterilen bir belediye de yaratmıştık. Öncelikli konularımdan birisi olan personel konusunda herhangi bir personelime zarar gelmeyeceğini ve yasanın bize emrettiği intibaklar çerçevesinde herkesin kendi görevlerine devam edeceklerini, hatta sosyal haklarının iyileştirilip daha refah içerisinde yaşamalarına imkan tanıyacağımızı belirtmek isterim. İş sağlığı ve güvenliği konularında daha önceden başlatmış ve yürütmüş olduğum çalışmaları tüm bölgeye yayacak, personelin emniyet içerisine ve huzurla çalışması sağlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Fuat Namsoy
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