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Namsoy: Yol kenarına çiçek ekmekle belediye olunmaz

Lapta Alsancak Çamlıbel bağımsız Belediye Başkan adayı Fuat Namsoy seçim sürecine yönelik açıklama yaptı.

20 Aralık 2022 Salı 09:40
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Namsoy: Yol kenarına çiçek ekmekle belediye olunmaz



Namsoy açıklamasında; "Seçim günü yaklaştıkca kaybedeceğini anlayanlar şahsen ve yancıları ile malesef çözümü bizlere saldırmakta aramaktadırlar. 
Panikleri ve saldırganlıkları bu seçimi kaybettiklerinin en büyük göstergesi olmakla birlikte hedef aldıkları biz olduğumuza göre kazanacak olanın da biz olduğumuzu tescil etmektedir. 
Yaşadığımız haksızlıklar, tehditler, dışlanmalar ve baskıların cevabını pazar gün sandıkta halk verecektir. Boşuna birlikte kazanacağız demedik. Kimsenin makam gücü halkın sandık gücünden fazla değildir. Şunu hatırlatmak istiyoruz ki "ayarı ile oynadığınız kantar gün gelir sizi tartar."
Pankartlarımızı yırtmakla, bizleri zayıf göstermeye çalışmakla, bize oy verecek insanları tehdit etmekle sadece kendinizi düşürdüğünüzü unutmayınız. 
Ayakları yere basan büyük projeleri yapmak için göreve talip olduk. Hiçbir güç bizi halkımıza hizmet vermekten alıkoyamayacaktır çünkü biz gücümüzü halktan alıyoruz" dedi.

Namsoy açıklamasının devamında, haksızlıklarla mücadele edip halkın güvenine layık bir yönetim sergileyeceklerini belirterek, ne insana ne de hayvana saygısı olmayanların artık bu halka verebilecek birşeylerinin kalmadığını söyledi.  314 kilometre karelik büyük bir alana hizmet götürmenin hiçbir gelir kaygısı olmadan 22 kilometre kare alana hizmet götürmekle bir tutulamayacağını dile getiren Namsoy bu konudaki tecrübesinin ve yaşanmışlıklarının çok olduğunu dile getirdi. 

Yol kenarına çiçek ekmekle veya başkalarının yaptığı işleri sahiplenmeye çalışmakla belediyeci olunamayacağının altını da çizen Namsoy, bir belediyenin sorumluluk alanı kendisine bağlı her köyün her bir metrekaresidir, sadece yol kenarları değildir" dedi.

Namsoy seçimi kazanması halinde pazartesiden itibaren tüm personel ile birlikte belediyenin doğru yönetilmesi için neler yapılacağı hakkında istişare toplantıları yapacağını ve bu toplantılar çerçevesinde mutlu personel mutlu halk anlayışı ile yola koyulacaklarını ifade etti.

Son Güncelleme: 20.12.2022 10:43
Anahtar Kelimeler:
BelediyeAlsancakLaptaYerel SeçimFuat Namsoy
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