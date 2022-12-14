Nidai Güngördü: Bölgedeki kamu okullarımıza desteğimiz sürecek

Girne Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Nidai Güngördü, Yerel Seçimler öncesi ziyaretlerini sürdürüyor. Güngördü, bölge okullarından 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Anafartalar Lisesi ve Turizm Meslek Lisesini ziyaret etti.

Okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya gelerek, okullar ve kentle ilgili fikir ve taleplerini dinleyen Güngördü, yeni dönem projeleri hakkında da bilgi verdi.

Güngördü, “Eğitim kurumları bizim için çok önemlidir. Göreve geldiğimiz günden bugüne bölgemizdeki kamu okullarını destekleyip eksikliklerini gidermeye çalıştık. Yeni dönemde de okullarımıza önemli yatırımlar yapacağız” dedi.

“KOLEJİN TRAFİK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ”

Güngördü, 2014 yılından bugüne, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne çok amaçlı kültür merkezi, kapasite üstünde öğrenci alınmasıyla ihtiyaç duyulan yeni ek derslik yapımını sağladıklarına işaret etti.

Güngördü, pandemi içerisinde ayrıca okulun güneyine 80 araçlık otopark yapımı ile ilgili çalışmalarda bulunduklarını belirtti.

Okul çıkış saatlerinde trafikle ilgili yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla, askeri birlikler nedeniyle kullanılmayan yollar için gerekli yerlerle görüşeceklerini belirten Güngördü, Okul Müdürü Ziya Tüzel ve Okul Aile Başkanı ile haritalar üzerinde görüşmeler yapıp çözüm önerilerini tartıştı. Güngördü, yeni dönemde bu konu ile ilgili de adım atacaklarını söyledi.

“TURİZM MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİ İŞ TECRÜBESİ EDİNMELERİ İÇİN DESTEKLEYECEĞİZ”

Anafartalar Lisesinde, yıllardır bodrum katta bulunan tuvaletleri iptal edip öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda kullanacağı yeni modern tuvaletler yaptıklarını söyleyen Güngördü, kırk yıldır asfaltlanmayan basketbol sahasını asfaltladıklarını belirtti.

Güngördü, okula 700 adet sandalye desteği yanında, güvenlik kamera sistemine geçilmesi yönünde okul aile birliğine ciddi katkıda bulunduklarını anlattı.

Turizm Meslek Lisesi’nde de görüşmelerde bulunan Güngördü, Okul Müdürü Mehmet Yıldızdoğan ile de bir araya gelip, öğretmenler ve meslek kurslarında kursiyerlerle sohbet etti.

Güngördü, Okul-belediye iş birliğinde turizm meslek lisesi öğrencilerinin şehirdeki iş yerlerinde çalışarak kendilerini geliştirmelerinin sağlanması yönünde bir program hazırlayacaklarını kaydetti.

“TRAFİK RAHATLAYACAK, YEŞİL ALANLARLA GİRNE NEFES ALACAK”

Okullardaki görüşmelerde, öğretmenler sokak hayvanlarıyla ilgili Güngördü’nün çalışmalarını yakından izlediklerini ifade ettiler. Güngördü, kente bir hayvan barınağı kazandırmanın yanında hayvanların barınakta tutulmasından çok sahiplendirilmesi yönünde bir politikayı benimsediklerini kaydetti.

Öte yandan kentteki trafik sorunu hakkında da konuşan Güngördü, Bellapais istikametinden Doğanköy yönüne doğru toplam uzunluğu 1,100 metre olan yeni yol çalışmasının kısa süre sonra tamamlanmasıyla trafikteki meydana gelen sıkışıklığın azalacağını, dört bölgede Girne Belediyesi kullanımına kazandırdıkları 240 dönümlük orman arazisi için hazırlanan doğa parkı ve rekreasyon alanı projeleriyle de Girne’nin yeniden nefes alacağını söyledi.