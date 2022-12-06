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Nidai Güngördü çarşı merkezindeki iş yerlerini ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Girne çarşı merkezini ziyaret etti.

06 Aralık 2022 Salı 16:01
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Nidai Güngördü çarşı merkezindeki iş yerlerini ziyaret etti



Resmi seçim sürecinin başlamasıyla birlikte Güngördü, Girne çarşı Merkezinin bir kısmını dolaşarak yeni dönem projelerini anlatan tanıtım broşürü dağıttı.

Vatandaşlarla sohbet eden Güngördü, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.

Güngördü'ye eşlik eden Ulusal Birlik Partisi Belediye meclis üyeleri de, kendi tanıtım broşürlerini dağıttılar.

Güngördü, "Halkımızın büyük çoğunluğunun verdiği yetkiyle 8 buçuk yıl yaptığımız bu görevi en iyi şekilde yerine getirdiğimize inanıyorum. Belediye hizmetleri için bana destek olan tüm belediye meclis üyelerine de teşekkür ederim. 25 Aralık'ta da Girne ve bağlı köylerdeki insanlarımızın bizlere yeniden destek vereceğine eminim.  Bu süre içerisinde bana destek olma kararı alan tüm partilere de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

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GirneNidai GüngördüSeçimYerel SeçimEsnafZiyaret
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