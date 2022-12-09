Nidai Güngördü: Hayali projelerle uğraşmıyoruz

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Girne Belediye Başkanı ve bağımsız Başkan adayı Nidai Güngördü, Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın konuğu oldu…

"18 Belediye ile seçimlere gidilecek olması çok önemli" diyen Güngördü, '2008'de köyler belediyelere bağlandı bu reformun ilk ayağıydı. Bundan seneler sonra esas reform yapıldı' dedi. Bir geçiş süreci yaşanacağını ancak daha sonra olumlu bir noktaya varılacağına inandığını kaydeden Nidai Güngördü, bu nedenden dolayı seçimin dört buçuk yılda yapılıyor olduğunu anımsattı.

"51/95 BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

51/95 sayılı Belediyeler Yasası'na da değinen Güngördü, bununla birlikte belediyelerin maddi gelirlerinin de üst rakamlara çıkacağını belirtti.

"BÖLGEYE 30-35 YILLIK BİR YATIRIM YAPTIK"

Güngördü sözlerinin devamında yapılan projeleri anlattı:

10 Bin metrekare olan yeni hizmet binamızı tamamladık. Kente 30-35 yıllık bir yatırım gerçekleştirdik. Büyük bir tesistir. Kaldırımları yaptık, yeşil alanlarla ilgili düzenlemeleri yaptık. Yoğun bir dönem geçirdik. Haziran'dan Kasım'a biraz belirsiz bir süreç yaşadık ama o da bitti. Öte yandan Girne kentinin nüfusu hızlı bir şekilde arttı. Bu da bizim plan program yaparken 33 bin 300 kişiye göre katkı almamız ve personel çalıştırmamız ama minimum 90 bin kişiye hizmet vermemiz bir takım sıkıntıları beraberinde getirir. Trafikte bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Doğu çevre yolunun olmaması çok büyük sıkıntı. Doğu'da ciddi bir trafik akışı mevcut. Yeni bir projemiz var. Eminağa Garden dediğimiz noktadan Boğaz Deresi Caddesine gidecek bin 100 metre uzunluğuna bir yol inşa ediyoruz. Köprü inşaatı da yaptık. Asfalt çalışmalarını da hızlandıracağız. O bölgeye yüzde 40 bir rahatlama getireceğiz. Amfi Tiyatro bölgesinde bulunan depoları da Sanayi Bölgesine taşıdık. Kent müzesiyle ilgili adım attık."

"DOĞU ÇEVRE YOLU VE NÜFUSUN BELİRLENMESİ İÇİN BÜYÜK BASKI YAPACAĞIZ"

Girne Belediye Başkanı ve bağımsız Başkan adayı Nidai , yeniden Başkan seçildiği takdirde, yeni dönemde yapacağı projeleri de anlattı:

"Doğu Çevre yolunun yapılması konusunda çok ısrarlıyız. Hükümete ciddi bir uyarı ve baskı yapacağız. Bir diğer konu ülkenin nüfusunun belli olması gerekir. 33 Bin nüfusa göre katkı alıyoruz ve işçi çalıştırıyoruz. Bu bize bir haksızlıktır. Bu konuda da hükümete baskı yapmamız gerekiyor. Kent Müzesi'nin bitirilmesiyle ilgili yoğun çalışmalarımız olacak.

"GİRNE'YE NEFES ALDIRACAĞIZ"

"Girne'nin nefes alması gerekiyor" diyen Güngördü, şunları kaydetti: "Girne'de nefes almak için envanter çalışması yaptık. Şehrin Güneyinde bulunan toplamı 240 dönüm olan orman arazilerini Orman Dairesi'nden kiraladık. Buralara Doğa Parkı yapacağız. Biz bu parklarda taşlar kullanmayacağız. Patikalar yapacağız, doğallığı koruyacağız şehre ve şehirlilere nefes aldıracağız. Bölgesel aktif yeşil alanları da çoğaltacağız. Girne'de şu an iki halk plajı vardır. Bir de Karakum'da halk plajı açma hedefimiz vardır. Girnelileri su sporlarıyla buluşturmak istiyoruz."

"GİRNE ANTİK LİMANI'NDA LİMAN SEKRETERYASI KURULACAK"

Girne Antik Liman'da restorasyon çalışmalarının başladığına dikkati çeken Güngördü, bunu Bakanlığın yaptığını, belediye olarak kendilerinin de bölgedeki projelerini gerçekleştireceklerini, ilerleyen zamanlarda da Girne Antik Limanı'nda liman sekreteryası kurulacağını anlattı.

“GÜNDÜZ BAKIM EVİ HİZMETE GİRECEK”

Yaşlıları da unutmadıklarını dile getiren Güngördü, Gündüz Bakım Evi'ni hayata geçirmeyi planladıklarını anlattı.

“HAYVAN BARINAĞI'NIN KAPASİTESİ ARTIRILACAK”

Hayvan barınaklarıyla ilgili de konuşan Güngördü, Girne'deki hayvan barınağının kapasitesinin artırılacağını kaydetti. Bugüne kadar 150'ye yakın sokak köpeğini sahiplendirdiklerini anlatan Güngördü, kısırlaştırma işlemlerini de düzenli bir şekilde yaptıklarını anlattı.

“HAYALİ PROJELERLE UĞRAŞMIYORUZ”

Hayali projelerle uğraşmadıklarını ve hayal satmadıklarını, her zaman halkı düşünerek gerçekçi adımlar attıklarını dile getiren Güngördü, yeni dönemde de Girnelilerin istekleri ve eksikleri doğrultusunda projelerine devam edeceklerinin altını çizdi.