Nidai Güngördü: Şiddetle mücadelede, dayanışmanın gücüne inanıyoruz

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkanı adayı Nidai Güngördü, kadına yönelik şiddetin, insan onurunu yaralayan toplumsal bir sorun olduğunu belirterek, kadın ve çocuklar başta olmak üzere, hiç kimse şiddete maruz kalmasın diye, ellerinden ne geliyorsa yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Nidai Güngördü, 25 Kasım Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Güngördü, şiddetle mücadelede, dayanışmanın gücüne inandıklarını belirterek, kadınların, özgür, eşit ve yaşamın her alanında daha güçlü olabilmesini desteklediklerini vurguladı.

Güngördü’nün mesajı şöyle:

“Toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan politikalarımızla kadın dostu bir kent adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şiddetle mücadelede, dayanışmanın gücüne inanıyoruz. Kadınların, özgür, eşit ve yaşamın her alanında daha güçlü olabilmesini desteliyoruz.

Ülkemizde ve dünyanın neresinde olursa olsun, fiziksel, cinsel, psikolojik, her türlü şiddete, sömürüye maruz kalan kadınların mücadelesine ortağız. Girne Belediyesi’nde 9 Mart 2018 de hizmete açtığımız Danışma ve Destek Merkezi’yle, şiddetle mücadele başta olmak üzere, kırılgan gruplara sunduğumuz psikolojik ve hukuksal destekle ve hizmete koyduğumuz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ofisimizle geliştirdiğimiz politikalarla, kadınların sesini duymak ve duyurmak adına ortak akılla yol almaya kararlıyız. Fırsat eşitliğine hizmet etmek adına başta Girne Belediyesi’nde ve ülkedeki yerel yönetimlerde uygulamaya konulması için Eşitlik Eylem Kılavuzu çalışmalarımız sürüyor. Daha eşit, daha adil bir kent için çalışıyoruz. Kadınlarımızı her alanda güçlendirmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz kurslar, atölyeler ve seminerler de artarak devam ediyor. Eğitimin ve farkındalığın bu mücadeledeki önemine inanıyoruz.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET, İNSAN ONURUNU YARALAYAN TOPLUMSAL BİR SORUNDUR

Kadına yönelik şiddet, insan onurunu yaralayan toplumsal bir sorundur. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, hiç kimse şiddete maruz kalmasın diye, elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. 25 Kasım Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bugüne kadar kadınların mücadelesine destek olan ve bu mücadeleyi sürdüren başta kadın sivil toplum örgütlerine ve bu sürece katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Kentimin, ülkemin ve dünyanın bütün kadınlarını saygıyla selamlıyor, verdikleri mücadeleyi destekliyorum. Buradan bir kez daha, şiddete karşı kimsenin sessiz kalmaması için de çağrı yapmak istiyorum.”