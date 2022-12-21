Nidai Güngördü, ziyaretlerine devam ediyor

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, seçim ziyaretleri çerçevesinde Türk Ocağı Spor Kulübü’nün kuzey batısındaki Şefik Amerikalı Sokak ve Şht. Necati Gürkaya Sokak’ta yaşayanlar vatandaşlar ve Barış Apartmanı sakinlerinin davetine katıldı.

Bölge ile ilgili sorunları dinleyen Güngördü, çalışmaları ile ilgili de bölge sakinlerini bilgilendirip, yeni projelerinden bahsetti.

Bölge sakinleri, arıtma tesisine yakın olmasına rağmen bölgede yaşanan koku sorununun uzun zamandır yaşanmadığını belirterek, mahalledeki çocuk parkı ile ilgili de belediyenin başlattığı çalışmalardan, trafik konusunda yapılan yeni düzenlemeden ve kentteki diğer hizmetlerden memnuniyet getirdi.