Niyazi Öztürk: Belde halkının fikirlerine değer vereceğiz

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Dikmen Belediye Başkan adayı Niyazi Öztürk, katıldığı bir televizyon programında yerel seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Dikmen’i zenginleştirmek için birçok proje hazırladıklarını dile getiren Öztürk, “Bölgemizdeki ekonomik döngüyü sağlamak istiyoruz, ayrımcılık yapmadan herkese hizmet etmek istiyoruz. Kişisel menfaatlerimizi değil, bölgemizi düşünmeliyiz” dedi.

“Biz ileriyi düşünüyoruz” ifadelerini kullanan Öztürk, pandemiden önce kış turizmi kapsamında 78 bin turistin Dikmen’den geçtiğini belirterek bu potansiyelin bölge için kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Öztürk, “Biz iddia ediyoruz ki turistler Dikmen’de duracak ve zaman geçirecek. Dikmen geçiş noktası değil, durak noktası olacak” diye konuştu.

Turistlerin vakit geçirilebileceği alanların yaratılacağını aktaran Öztürk, beldenin ayrımcılığı hak etmediğini ifade etti.

Öztürk, Dikmen’in gelişmesini isteyen herkesi bir araya getireceklerini, kucaklayacaklarını ve belde halkının fikirlerine değer vereceklerinin sözünü verdi.