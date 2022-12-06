Özcenk: DAÜ ile şehri birleştireceğiz

Ulusal Birlik Partisi’nin Gazimağusa Belediye Başkan adayı Erdal Özcenk, Gazimağusa’nın markası olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile kentin daha da bütünleştirilmesini sağlayacağını kaydetti.

Üniversitenin Gazimağusa için büyük bir avantaj olduğuna dikkat çeken Özcenk, bu avantajı ve üniversitenin yarattığı potansiyeli şehir ile entegre etmek gerektiğine dikkat çekti.

Öğrencilerin çarşıya katkılarının artırılabileceğini böylelikle hem öğrencilerin hem de esnafın daha da mutlu olabileceğini ifade eden Özcenk, bu konudaki fikirlerini üniversite yönetimiyle de istişare ederek hayata geçireceklerini vurguladı.

DAÜ’nün sanat tarihi bölümü ve ya turizm bölümünün dersliklerinin Gazimağusa’nın tarihi Kaleiçi’ne taşınmasıyla burada büyük bir potansiyel yaratılabileceğine inanç belirten Özcenk, “Bu proje pilot bölge mantığıyla ilerleyecek. Hedefimiz DAÜ ile Gazimağusa’yı daha da birleştirecek, bütünleştirecek projelere imza atmaktır” dedi.