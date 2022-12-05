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Özcenk: “Hiçbir personel işinden olmayacak”

UBP’nin Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Erdal Özcenk, “Belediyede çalışan hiçbir personeli yerinden etmeyeceğiz, bunun sözünü veriyorum” dedi. 

05 Aralık 2022 Pazartesi 16:10
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Özcenk: “Hiçbir personel işinden olmayacak”



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Erdal Özcenk, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. 
Gazimağusa Belediyesi’ndeki personel sayısıyla ilgili tartışmaların olduğunun anımsatılması üzerine Özcenk, çalışanların rahat nefes almasını sağlayacak bir değerlendirmede bulundu.
Özcenk, “Ben bu yolu bütün personelim ile birlikte yürüyeceğim… Bir insanın verimli bir iş yapabilmesi için mutlu olması lazımdır. İşte bizlerin yönetiminde personel de huzurlu bir çalışma ortamında mutlu bir şekilde işini yapabilecektir” dedi. 

Belediyede çalışan hiçbir personelin işinden, yerinden olmayacağını söyleyen Özcenk, “Bunun sözünü şimdiden veriyorum. Gazimağusa’da yapacak çok işimiz var ve tüm bu işleri de personelimiz ile birlikte yapacağız. Biz bir aile gibi çalışıp Gazimağusa sakinlerine daha kaliteli hizmet vermek istiyoruz. Bundan dolayı aday olduk” diye konuştu. 
Özcenk, “Benim gibi kalbi Gazimağusa’da atan çok vatandaşımız vardır. Kalbi Gazimağusa için atan tüm vatandaşlarımızı bizimle birlikte bu yolu yürümeye davet ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı. 

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