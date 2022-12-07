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Özcenk: İnsan kaynakları doğru ve etkili kullanılacak

UBP’nin Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Erdal Özcenk, “Adama göre iş belirlenmesine karşıyız. Doğru işe doğru adamı koymalıyız” diyerek insan kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini söyledi 

07 Aralık 2022 Çarşamba 14:22
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Özcenk: İnsan kaynakları doğru ve etkili kullanılacak



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Erdal Özcenk, insan kaynaklarının doğru, etkili ve verimli kullanılması gerektiğine dikkat çekti. 
Özcenk, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunarak, “İşe göre adam değil, adama göre iş belirlenmesine karşıyız. Doğru işe doğru adamı koymalıyız” ifadelerini kullandı. 
Belediyeciliği bir orkestra şefi gibi düşündüğünü aktaran Özcenk, “Davulun başına kemancıyı koyarsanız bu iş yürümez” dedi. 
Belediye personelinin nitelikli insanlardan oluştuğunu belirten Özcenk, doğru projeler ve bu projeleri yürütecek doğru insanlar ile Gazimağusa Belediyesi’nde çalışan herkesin mutlu ve huzurlu olacağını sözlerine ekledi. 

“AYDINLATMA SORUNU SOLAR ENERJİ İLE SON BULACAK” 

Gazimağusa’nın aydınlatma sorunu olduğunu da belirten Özcenk, bu sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ve projelerinin hazır olduğunu kaydetti. 
Özcenk, ülkemizde 12 ay güneş enerjisi olduğunu anımsatarak, solar enerji sistemlerinin kurulumu ile bu sorunun bitirileceğini kaydetti. 

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UBPGazimağusaBelediyeErdal ÖzcenkBaşkanAday
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