Özcenk: Önceliğimiz toplum sağlığı olacaktır

UBP’nin Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Erdal Özcenk, kentin atık sorunu çözmek için Entegre Atık Toplama Sistemleri kurmak için projelerini hazırladı

Gazimağusa’da ciddi bir atık sorunu olduğunu tespit ettiklerine değinen Dr. Özcenk, hijyenin önemine vurgu yaptı.

Erdal Özcenk, Gazimağusa’da çöp konteynerlerinin yolların içerisinde atılı vaziyette olduğunu ve bunun toplum sağlığı için bir tehdit oluşturduğunu belirterek, belediyenin çöp yıkama aletinin bozulduğunu öğrendiklerini kaydetti.

“Çöp yıkama aletinin bir an önce faaliyete girmesi elzemdir” diyen Özcenk, şehir içerisindeki çöp konteynerlerinin de düzenli ve sağlığı tehdit etmeyecek şekilde muhafaza edilmesinin sağlanacağını söyledi.

Dr. Özcenk, çöp konteynerlerinin saklanarak, içerilerine çipler yerleştirileceğini dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

“Artık teknolojiyi en üst noktada kullanmamız gerekiyor. Çöp konteynerleri içerisine yerleştirilecek çipler sayesinde bilgisayardan bakarak, hangi çöpün ne kadar dolu olduğunu görebileceğiz ve hijyen sorunu yaşanmadan dolan çöplerin temizlenmesini sağlayabileceğiz. Böylelikle hem toplum sağlığını koruyacağız, hem de zamandan tasarruf edeceğiz”

Entegre Atık Toplama Sistemi ile atık sorununa çözüm

Atık sorununun “Entegre Atık Toplama Sistemleri’ni ile çözülebileceğini ve bunun için projelerinin hazır olduğunu anlatan Dr. Özcenk, uygulamanın pilot bölgelerle başlayacağını kaydetti. Özcenk, “Öncelikle Salamis Yolu veya Kaleiçi’ni pilot bölge olarak seçebiliriz” dedi.