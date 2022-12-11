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Özcenk: “Projeler takvimlendirildi.. Sorunlar çözülecek” 

UBP Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Dr. Erdal Özcenk kentin tüm sorunlarını tespit edip, bunları aşacak projeleri hazırladıklarını söyledi. Özcenk, “Projelerimiz takvimlendirildi, tüm sorunları çözeceğiz” dedi 

11 Aralık 2022 Pazar 12:16
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Özcenk: “Projeler takvimlendirildi.. Sorunlar çözülecek” 



Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Dr. Erdal Özcenk Başbakan, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in Maraş ziyaretinde kendisine eşlik etti. 
Maraş sakinlerine seslenen Dr, Özcenk, kentin tüm sorunlarını tespit ettiklerini ve sorunların çözümüne yönelik projelerin hazırlandığını belirtti. 
Tüm projelerin takvimlendirildiğini ve adım adım şehrin tüm ihtiyaçlarının giderileceğine dikkat çeken Özcenk, Maraş ile ilgili sıkıntıların da çözümü için projelerin hazır olduğunu söyledi. 
Sosyal bir belediyecilik anlayışı sözü veren Özcenk, çağdaş bir kent yaratacaklarını dile getirdi. 
Özcenk, “Gayemiz seçimlere giderken gençlere ve gelecek nesillere daha refah bir kent bırakmaktır. Bu bizim gençlere sözümüzdür” dedi.. 
Erdal Özcenk şöyle devam etti:
“Maraş’ın problemlerini tespit ederek hepsini projelerimizde takvimlendirdik. Yollarımızın yapımına 3 ay içinde başlayacağız. Biz teknolojiyi her alanda kullanan bir belediye yaratacağız. Aydınlatma sorunu için solar enerji projemiz hazır. Aydınlanma sorununu 6 ay içinde çözeceğiz.” 
“Aydınlık, pırıl pırıl temiz bir kent sözü veriyorum” diyen Özcenk, Maraş sakinlerinin gönlünü kazandı. 

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