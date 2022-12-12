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Özcenk’ten ‘pırıl pırıl ve ışıl ışıl bir şehir’ sözü

UBP’nin Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Erdal Özcenk, önceliğin temizlik ve aydınlatma olacağına işaret ederek, “Pırıl pırıl ve ışıl ışıl bir şehrin sözünü veriyoruz” dedi.

12 Aralık 2022 Pazartesi 16:24
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Özcenk’ten ‘pırıl pırıl ve ışıl ışıl bir şehir’ sözü



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Erdal Özcenk, katıldığı bir televizyon programında projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Halkın ilk şikayeti temizlik, ikinci şikayeti ise atık sorunu” diyen Özcenk, geliştirdikleri projelerle birlikte 3 ila 6 ay içerisinde bu sorunların çözümleneceğini açıkladı.

“Göreve geldiğimizde iki önceliğimiz olacak… Atık ve çöp sorununu 3 ay içerisinde halledeceğiz” ifadelerini kullanan Özcenk, ‘Entegre Akıllı Atık Yönetimi Projesi’nin ise 1 sene içerisinde hayat bulacağını dile getirdi.

“Kirli bir şehir hastalıkları beraberinde getirir” şeklinde konuşan Erdal Özcenk, çöp sorunun ise 3 ay içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Gazimağusalıların en çok şikayet bir diğer konunun ise aydınlatmalar olduğuna dikkat çeken Özcenk, “Pırıl pırıl ve ışıl ışıl bir şehrin sözünü veriyoruz” dedi.

Şehrin aydınlatma sorununu solar enerji kurulumu ile çözeceklerini söyleyen Özcenk, “Tüm yaşamsal damarları tıkanmış durumda olan Mağusa’mızı, değerli halkımızın desteği ile daha mutlu, huzurlu ve çağdaş bir kente dönüştürmek için projelerimiz hazırdır” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 12.12.2022 17:27
Anahtar Kelimeler:
UBPUlusal Birlik PartisiErdal ÖzcenkSeçimYerel Seçim
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